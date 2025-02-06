Арендаторы муниципального жилья смогут его выкупить: но есть одно условие

Поправки дают муниципалитетам право принять решение о продаже принадлежащих ему жилых помещений для отчуждения их арендаторам. При этом такие помещения должны будут регистрироваться в единой системе учета. Те жилища, которые самоуправлению не нужны, а также те, содержание которых экономически невыгодно и нецелесообразно, могут быть отчуждены. Это, однако, не касается социальных квартир или жилья, предоставленного в аренду квалифицированным работникам.

Если дума примет решение передать сданное в аренду жилье на отчуждение (продажу), самоуправление обязано будет уведомить об этом арендаторов и предложить им выкупить это помещение, предусматривают поправки. Если арендатор не воспользуется своим правом первой руки, самоуправление не станет продолжать процесс отчуждения, и арендаторы смогут продолжать проживать в квартире в соответствии с заключенным договором аренды. Закон лишь идет навстречу тем, кто сам готов заключить сделку, но не обязывает всех, кому предложило выкупить жилье самоуправление, соглашаться.