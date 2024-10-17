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Аппетит у всех тут же пропал: школьников в столовой накормили супом с жуками

Редакция PRESS 17 октября, 2024 15:40

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LETA

В минувшую пятницу в Екабпилсской государственной гимназии детям на обед подали суп с плавающими в нем… насекомыми, сообщает портал Grani.lv

Причем школьники об этом предупреждены заранее не были. Уже начали есть суп, когда один из них увидел в тарелке многочисленных жучков. Сказал об этом одноклассникам, и тогда остальные дети разглядели в супе нежданные «сюрпризы». Аппетит у всех тут же пропал, – рассказывает «Vidusdaugavas televīzija».

За поставку школьных обедов в Екабпилсской гимназии второй год отвечает SIA Lucrum. Предприятие, зарегистрированное в Риге, на вопрос журналистов ответило, что никто из персонала ни в еде, ни в помещении никаких насекомых не видел. Фирма четко соблюдает все санитарные и гигиенические нормы, проводит уборку и дезинфекцию, а по пятницам – генеральную уборку.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), получившая анонимный звонок, проверила школьную столовую в понедельник и во вторник, никаких нарушений обнаружено не было. Но в инспекции сообщили, что проверки продолжаться. Возможно, добавки в виде жучков появились в мешочках со специями, которые тоже пообещали тщательно проверить. Такие мелкие насекомые теоретически могут жить в рисе, в крупах или в специях.

Что касается необычного супа, поданного гимназистам в пятницу, то он был куриным – с кусочками курицы, брокколи, сыра, картошки и морковки.

ПВС попросила в дальнейшем вместо распространения шокирующей информации в социальных сетях обращаться напрямую к ним – мол, все будет проверено.

В свою очередь, опрошенные журналистами школьники сказали, что у них претензий к качеству еды нет, все вкусно. Единственная проблема – длинные очереди в школьной столовой.

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