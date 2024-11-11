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Андрей Козлов: Рижская дума предпочитает японские зоопарки проблемам города (1)

Редакция PRESS 11 ноября, 2024 20:35

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"Зная, кто сегодня у руля города, я бы не ожидал другого. Но это все равно вызывает возмущение — в Риге хватает острых проблем, требующих немедленного решения, а тут..." - член "Стабильности!" Андрей Козлов прокомментировал поездку руководства Рижской думы в Японию.

- Андрей, недавно стало известно, что делегация Рижской думы отправилась в Японию на юбилей дружбы городов Риги и Кобе. Поездка вызвала неоднозначные реакции, особенно из-за того, что на нее было потрачено 20 тысяч евро из городского бюджета. Как вы к этому относитесь?

— Если честно, меня это не удивляет. Зная, кто сегодня у руля города, я бы не ожидал другого. Но это все равно вызывает возмущение — в Риге хватает острых проблем, требующих немедленного решения, будь то аварийные мосты или недофинансированные социальные программы. Однако наши чиновники, похоже, предпочли решить "важнейший" вопрос — отправиться в Японию, да еще и на деньги налогоплательщиков. А что получили рижане взамен? Только фото из японского зоопарка.

-По вашим словам, это выглядело как туристическая поездка. Есть ли у вас информация о том, что конкретно было сделано для города?

— Скажу так: никакой реальной пользы для рижан эта поездка не принесла. Делегаты отпраздновали юбилей дружбы Риги и Кобе, провели бизнес-форум, ну и, конечно, зашли навестить слониху Зузю, которую наш зоопарк когда-то передал японцам. Я ничего не имею против культурного обмена, но приоритеты сейчас совершенно другие. Проблемы Риги требуют немедленного вмешательства, а вместо этого мэр Кирсис и его заместители предпочитают заниматься «политическим туризмом». Вице-мэр Линда Озола также входила в состав делегации.

-Как вы считаете, было ли это оправдано?

— Это как раз один из самых странных моментов. Линда Озола, напомню, отвечает за вопросы безопасности в Риге. При этом едва ли можно ожидать, что ее компетенции по безопасности города могли пригодиться в Кобе. Получается, что Озола, зная, что скоро ее должность вице-мэра может быть упразднена, решила в последний момент «попутешествовать» за счет городского бюджета. Это выглядит как попытка воспользоваться служебным положением на фоне сомнительных перспектив.

-Как вы думаете, почему эта поездка стала такой спорной темой?

— Да потому что ситуация в Риге действительно тревожная. Городу нужны срочные вложения в инфраструктуру, социальную помощь. А руководство Риги решило потратить 20 тысяч евро на зарубежный визит, вместо того чтобы направить эти средства на решение местных проблем. Когда рижане видят такое отношение к своим нуждам, неудивительно, что у них возникает возмущение.

-Какие шаги планирует предпринять ваша партия в свете этой ситуации?

— Наша партия «Стабильность!» будет добиваться прозрачности и подотчетности в расходовании бюджета, особенно в отношении таких поездок. На следующем заседании мы намерены поднять вопрос об оправданности подобных трат и должности вице-мэра. Мы будем стремиться к тому, чтобы после выборов 7 июня к власти в Риге пришли люди, которые будут действительно заботиться о нуждах горожан, а не о своих личных интересах и заграничных визитах.

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