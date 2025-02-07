Андрей Козлов: «Хватит травить русских рижан. И да, это факт, что их в Риге большинство»

Причина - Росликов напомнил, что вообще-то в Риге людей с родным русским языком - большинство и тем, кто претендует на власть в городе, следовало бы по крайней мере этих людей уважать. Вам категорически не нравится национальный состав населения Риги? Хорошо, никто же не мешает попытать счастье на выборах в более национально-гомогенных самоуправлениях - у нас свободная страна.

Так что же возмутило так национал-радикалов? А то, что кто-то посмел им напомнить о реальной ситуации в стране и в столице, посмел дать отпор их политике ксенофобии и русофобии! Чем прославился тот же вице-мэр Риги Ратниекс? Помощью малоимущим? Ремонтом мостов? Нет - лишь борьбой с названиями улиц, сносом памятника Барклаю и попытками помешать Русскому театру имени М. Чехова разместить на афишах название спектакля на русском языке.

Невероятно, но факт: в многоязычном городе, где русскоязычных к тому же большинство, он не позволяет написать на русском название спектакля, который идет на русском языке и все смиренно молчат?! А мы не будем молчать! Рижане тоже больше не будут молчать! Нас, демократически настроенных, нас, ненавидящих национализм и ксенофобию, больше!