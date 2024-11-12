Антисемиты устроили беспорядки в Амстердаме

Беспорядки вспыхнули на площади Амстердама Nieuw-West. Слышны гудки, много людей на фэтбайках и скутерах. Полиция отгоняет людей. «Также образовалась пробка из машин людей, которые хотят приехать и посмотреть», - говорит репортер телеканала NIS. ANP сообщает, что скандируются такие лозунги, как «Свободная Палестина».

Полиция, по словам представителя силовиков, «разгоняет группы». В момент возгорания в трамвае никого не было. Пожар был потушен. Сообщений о пострадавших нет. На фотографиях видны следы вандализма. Были произведены аресты, но сколько именно - неизвестно.

В столице Нидерландов не стихают беспорядки и акции протеста, которые начались с погромов после футбольного матча между командами Аякс и Маккаби - Тель-Авив в ночь на пятницу, 8 ноября. Были задержаны десятки нападавших.