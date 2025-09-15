Американцы высадили десант на «Запад-2025»

Белорусское военное ведомство назвало визит американцев неожиданным. «Кто бы мог подумать, как начнётся утро очередного дня учений?» — говорится в заявлении. В составе международной делегации присутствовали представители 23 стран, включая Турцию и Венгрию.

«Мы покажем всё, что вас интересует. Куда захотите — туда и пойдёте, сможете поговорить с людьми», — сказал Хренин, пожав руку двум офицерам США.

Этот визит стал новым сигналом потепления отношений между Минском и Вашингтоном. На прошлой неделе представитель Дональда Трампа Джон Коул встречался в Минске с Александром Лукашенко. В результате Беларусь согласилась освободить 52 заключённых, включая журналистов и оппозиционеров.

США, в ответ, предоставили послабления санкций для авиакомпании Belavia, разрешив ей обслуживать и покупать детали для Boeing. Коул сообщил, что Трамп хочет восстановить работу посольства в Белоруссии, нормализовать отношения и возобновить торговлю.

По его словам, американский лидер также отправил Лукашенко личное письмо с предложением развивать контакты, продолжая параллельно переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине.