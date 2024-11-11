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Алвис Херманис: теперь мой сын — солдат…

Редакция PRESS 11 ноября, 2024 17:22

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Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

-В Эстонии сегодня день отца. Мой сын Отто солдат Эстонской армии.

Быть Мужчиной  в наше время - это путь, выбранный очень немногими. Мой сын один из них.

Все наши мировые проблемы, наверное, оттого, что на ринге слишком много незрелых мужчин - у которых нет чести, у которых нет принципов, нет смелости, которые не возьмут на себя ответственность.

Это уже давно не мужской мир.

Комментаторы во многом поддержали режиссера. Поздравили его сына. Некоторые выразили удивление - почему солдат эстонской армии? Им напомнили, что одна из бывших жён режиссера эстонка. После развода дети остались жить с матерью, но отец принимал активное участие в их воспитании. Кстати, у Херманиса 8 детей... 

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