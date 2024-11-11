Алвис Херманис: теперь мой сын — солдат…

-В Эстонии сегодня день отца. Мой сын Отто солдат Эстонской армии.

Быть Мужчиной в наше время - это путь, выбранный очень немногими. Мой сын один из них.

Все наши мировые проблемы, наверное, оттого, что на ринге слишком много незрелых мужчин - у которых нет чести, у которых нет принципов, нет смелости, которые не возьмут на себя ответственность.

Это уже давно не мужской мир.

Комментаторы во многом поддержали режиссера. Поздравили его сына. Некоторые выразили удивление - почему солдат эстонской армии? Им напомнили, что одна из бывших жён режиссера эстонка. После развода дети остались жить с матерью, но отец принимал активное участие в их воспитании. Кстати, у Херманиса 8 детей...