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Алексей Росликов с его опытом работы в самоуправлении даёт надежду на возвращение прежней Риги — дружественной ко всем жителям

Реклама Редакция PRESS 23 января, 2025 14:20

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РОСЛИКОВ — мэр Риги!

До 2020 года Алексей РОСЛИКОВ управлял всем развитием города Риги и работал в команде с Нилом УШАКОВЫМ. Не все знают этот факт, но именно Алексей лично отвечал за строительство парков, благоустройство города, обустраивал детские площадки и занимался улучшением внутренних кварталов в рижских районах...

Сейчас, пожалуй, ни у кого не возникает сомнений в том, что именно те 10 лет продуктивной работы, до 2020 года, были настоящим временем развития и подъема столицы Латвии — Риги. Алексей РОСЛИКОВ показал себя как опытный хозяйственник - и теперь вновь готов встать у руля развития города.

Впрочем, приближающиеся муниципальные выборы — это не только хозяйственный вопрос о том, кто в состоянии обустроить город. На выборах в Рижскую думу присутствует и стратегический расчет, а именно — план Росликова, направленный на то, как ослабить влияние на страну тех сил, которые сейчас находятся во власти: через выборы в Рижскую думу. Именно этот план стал основой для пока еще устного, но уже начавшегося диалога между всеми партиями оппозиции. Цель — объединиться ради будущего рижан, ради развития города и ради смены власти во всей стране.
Ведь именно Рига является главной политической базой для таких партий, как «Единство» и Нацблок. Именно в этом городе они получают основную долю поддержки своего электората - и потому берут власть в стране на выборах в парламент.

Поэтому Алексей Росликов и выдвинул этот четкий и понятный план: необходимо забрать власть у нынешних правящих в столице Латвии, максимально ослабив этот режим накануне выборов в парламент в следующем, 2026 году...

Для людей, умеющих видеть и сопоставлять факты, все достаточно очевидно. За последние 5 лет Рига деградировала, стала выглядеть просто жутко. Грязные улицы, разбитые дороги, обветшалые дома, пустующие витрины магазинов и заброшенные кафе. Ведь бизнес в панике убегает из полуразрушенного города, да и туристы не спешат ехать в Ригу. В принципе, вполне себе картина апокалипсиса в городском масштабе. Это показательный пример того, что могут сделать бездумные политики. Хотя и в целом по стране ситуация не сильно отличается от состояния в столице: запустение, деградация и депопуляция. Ничего удивительного, ведь у руля в стране стоят те же политические силы, что и в Риге. Результат закономерен.

Напомним.

За последние пять лет правления нынешней власти в Риге у детей в городе отняли бесплатное питание в учебных заведениях, урезали дотации на проезд пенсионеров в общественном транспорте.

Зато с энергией, достойной куда лучшего применения, политики занялись сносом памятников, переименовыванием улиц. Уже заложен фундамент и начато строительство завода по сжиганию мусора в непосредственной близости от жилых районов Риги.

Обветшали детские площадки, не благоустроен ни один новый парк, дороги стоят без ремонта (если не считать массового засилья приснопамятных «столбиков», осложнивших жизнь водителей на и без того переполненных центральных улицах — пробки появились даже там, где их никогда не было).

Все эти нерешенные вопросы, если задать их властям, кажется, вызовут лишь смех с их стороны...

 

Алексей Росликов с его опытом работы в самоуправлении дает надежду на возвращение той самой, прежней Риги — дружественной ко всем жителям,

в которой приоритетом были дети, пенсионеры пользовались уважением и всевозможными льготами, а все горожане видели развитие города.

Росликов знает основные нужды жителей города и требует следующего:

1. Восстановление питания детям!

2. Возвращение всех льгот пенсионерам!

3. Восстановление движения очередей на социальное жилье!

4. Реформирование управляющего жилыми домами RNP, прекращение поборов с людей!

5. Возвращение пониженных тарифов на коммунальные услуги в городе!

6. Возобновление программы внутриквартальных ремонтов дорог и дворов!

7. Автобусные остановки нужно вернуть на улицы!

8. Возобновить программу строительства детских площадок и променадов!

9. Остановить снос памятников, заняться восстановлением культурного наследия и возвращением улицам их исторических названий!

10. Остановить строительство заводов по сжиганию мусора в городе Риге!

Программа «Росликов — мэр Риги» представляет собой большую и комплексную работу, основанную на личном опыте и знаниях, полученных в управлении городом. Именно квалификация и опыт, а также практические результаты работы являются главным, что нужно следующему главе Риги.
Сегодня Росликов - неоспоримый лидер среди русскоговорящей части населения Риги. А это ни много ни мало около 60% жителей города. Если все на выборах поднимутся, как и раньше, то вернуть Ригу будет несложно и прогнать нынешнюю власть труда не составит!

 

 

Вследующем выпуске Алексей ознакомит вас со своей командой на выборах в Рижскую думу. В нее вошли и долголетние директора департаментов Риги, те люди, которые помогали реализовывать политику той самой, прошлой Риги, - люди с опытом, знаниями и конкретными результатами работы. И, конечно, в команде есть молодые и сильные политики нового времени!

Читайте следующий выпуск – в нем будут имена и больше информации!

 

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