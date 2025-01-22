Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Францию наводнил «опасный» эректильный мед

Euronews 22 января, 2025 09:15

Для настроения 0 комментариев

В прошлом году французские таможенники изъяли рекордные объемы меда с подмешанным в него лекарством от эректильной дисфункции типа Виагры. Он пользуется все большей популярностью в стране

Французские таможенные службы бьют тревогу по поводу нелегального вещества, которое в рекордных количествах поступает в страну: его называют "эректильный мед".

Расфасованный в удобные палочки или шприцы, он содержит смесь меда и препарата, похожего на виагру, и продается на черном рынке в некоторых ночных магазинах по цене в несколько евро за штуку.

Мед, который, как уверяют продавцы, предназначен для "праздничного времяпрепровождения", является опасным, - заявило таможенное управление Франции.

Это связано с тем, что медовые палочки часто содержат силденафил или тадалафил. Эти препараты назначаются для лечения эректильной дисфункции, но могут вызывать побочные эффекты в сочетании с алкоголем или другими лекарствами, например, препаратами от давления.

Медовые палочки "могут показаться людям безобидными или даже, так как в них есть мед, заслуживающими доверия, но могут быть опасны для их здоровья", - заявили таможенники.

Рекордная конфискация

Несмотря на опасность для здоровья, популярность эректильного меда в последние годы, похоже, возросла. В 2023 году французские власти провели 131 изъятие, тогда как в 2019 году было зафиксировано только 18 таких случаев.

Последнее изъятие стало рекордным: около 860 000 палочек, или 13 тонн, эректильного меда. Это изъятие произошло в Марселе в ноябре 2024 года, когда у таможенников возникли подозрения относительно документов на "натуральный мед", который контрабандой доставлялся из Малайзии.

Когда они проверили несколько образцов, то обнаружили, что в них подмешано лекарство от эректильной дисфункции.

Эректильный мед был обнаружен по всей Франции. В июне прошлого года таможенники в Лионе и Клермон-Ферране изъяли почти 25 000 таких палочек.

Как правило, он поставляется из Малайзии, Турции, Туниса или Таиланда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Корень проблемы лежит в прошлом: еще один эксперт объяснил высокие цены на продукты

Выбор редакции 09:49

Выбор редакции 0 комментариев

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

Читать
Загрузка

Синоптики не обрадовали прогнозом на выходные и сказали, когда придет весна

Важно 09:45

Важно 0 комментариев

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Читать

Украинское правительство предлагает стипендии латвийским студентам. VIAA рекомендует оценить риски

Новости Латвии 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Украины предлагает стипендии латвийским студентам для обучения в украинских вузах, однако Государственное агентство развития образования (VIAA) рекомендует внимательно отнестись к вопросам безопасности.

Правительство Украины предлагает стипендии латвийским студентам для обучения в украинских вузах, однако Государственное агентство развития образования (VIAA) рекомендует внимательно отнестись к вопросам безопасности.

Читать

Трамп: В развитие ИИ в США инвестируют до 500 млрд долларов

Наука и технологии 09:00

Наука и технологии 0 комментариев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 января, анонсировал запуск проекта Stargate, направленного на инвестирование до 500 млрд долларов (479,6 млрд евро) в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в США. Реализацией проекта займутся крупный разработчик ИИ OpenAI, японский концерн SoftBank и американская компания Oracle, специализирующейся на производстве программного и аппаратного обеспечения. Среди партнеров также значатся Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 января, анонсировал запуск проекта Stargate, направленного на инвестирование до 500 млрд долларов (479,6 млрд евро) в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в США. Реализацией проекта займутся крупный разработчик ИИ OpenAI, японский концерн SoftBank и американская компания Oracle, специализирующейся на производстве программного и аппаратного обеспечения. Среди партнеров также значатся Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA.

Читать

Синоптики предупредили о погоде в среду и плохом воздухе

Новости Латвии 08:45

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии сохранится пасмурная погода, местами выпадут небольшие осадки - преимущественно в виде дождя, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии сохранится пасмурная погода, местами выпадут небольшие осадки - преимущественно в виде дождя, прогнозируют синоптики.

Читать

Хозяйка в ванной, а муж спит: дерзкие ограбления квартир в Юрмале

Важно 08:35

Важно 0 комментариев

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

Читать