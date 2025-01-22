«Один язык — одно государство»: в Риге прошел пикет против русского языка (ФОТО)

Участники пикета взяли с собой плакаты, на которых было написано, например, "Латышский язык - наши баррикады", "Баррикады против русификации", "Одна страна - один язык", Призываем уважать Конституцию!" и т. д.

Организацию «Austošā saule» возглавляет бывший генеральный секретарь Национального объединения (НО) Зелтитс, который в прошлом году выразил готовность создать новую политическую партию. До 2020 года Зелтитс был генеральным секретарем НО и членом правления, а также главой молодежной организации партии.

Цель пикета – привлечь внимание к тому, что согласно Конституции только латышский язык является государственным языком и языком взаимного общения для всех людей, проживающих в Латвии.

Организация считает, что общение на русском языке в латвийских СМИ необоснованно, сеет разногласия и должно быть прекращено.

На пикете были замечены так же видная дерусификаторша Лиана Ланга и бывший министр образования Ина Друвиете.



