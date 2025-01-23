Выдать премию лекарствами и не платить налоги? Работодатели смогут с выгодой помочь работникам

В законопроекте упоминаются «медицинские технологии», в понимании же Закона о медицинской помощи «медицинскими технологиями» могут быть как используемые в лечении методы, так и медицинские устройства и лекарства. Президент отмечает, что многие жители при покупке лекарств сталкиваются с финансовыми трудностями — особенно пациенты с тяжелыми и редкими заболеваниями, лекарства для лечения которых стоят дорого и нередко их надо принимать в течение долгого времени.

Затрудненный доступ к медикаментам может затянуть выздоровление, что влияет в том числе на доступность рабочей силы и производительность труда. Уход же за человеком, находящемся на иждивении, может влиять на возможность полноценно участвовать в рынке труда. По мнению президента, один из способов помочь в преодолении таких трудностей и, соответственно, сохранить людские ресурсы на рынке труда — мотивировать работодателей добровольно поддерживать своих работников или их иждивенцев, покрывая расходы на лекарства.

По предложенным им поправкам, работодатели смогут компенсировать расходы на медикаменты не только работникам, но и их иждивенцам (например, детям). Чтобы наниматель мог оказать такую помощь, нужно, чтобы у работника было соответственное решение консилиума врачей о необходимости конкретного лекарства и справка о том, что государство его покупку не компенсирует. Сумма не облагаемой налогом помощи на приобретение лекарства не должна превышать сумму, которую не покрывает государство.

В результате в ситуациях, когда работнику с тяжелым заболеванием, который нуждается в определенных лекарствах или других медицинских технологиях и которому государство не покрывает расходы на их приобретение (или покрывает, но частично), работодатель сможет добровольно принять решение оплатить их покупку полностью или частично и помочь сотруднику восстановиться, заключает пресс-служба Сейма.

Ранее советница президента Кристине Лице отмечала, что инициатива родилась после дискуссия с пациентскими организациями и что описываемая здесь помощь не будет обязанностью работодателя, но он сможет ее предоставить добровольно.