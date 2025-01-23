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«Силиня была не готова защищать меня»: Кариньш публично признался почему ушел из политики

Редакция PRESS 23 января, 2025 18:45

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Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью журналу Ir впервые раскрыл причины своего ухода с поста министра иностранных дел после выхода из правления партии "Новое Единство". Кариньш также подробно объяснил, почему больше не узнаёт политическую силу, которую сам помог создать.

«Мы сейчас не развиваем экономику, мы заботимся лишь о пополнении государственного бюджета. Это фундаментально неверно. Это путь в никуда», — сказал Кариньш, комментируя новый государственный бюджет, средства на который получены за счёт будущих пенсий.

«Политическая сила, которую я помог основать 22 года назад и которую возглавлял пять лет, полностью изменилась, я её больше не узнаю», — добавил Кариньш.

Экс-премьер выступал против таких решений, но поддержки не получил, из-за чего решил покинуть правление партии, хотя из самой партии пока не вышел. Он подчеркнул, что во время своего премьерства дважды отвергал подобное предложение Министерства финансов по наполнению бюджета и не согласился бы с ним и сейчас.

«Если бы это означало, что правительство не сможет существовать, я бы воспринял это как цену. На мой взгляд, глава правительства не должен поддаваться давлению. Если премьер однажды уступает, это никогда не заканчивается хорошо», — отметил Кариньш.

В качестве примера отсутствия политического лидерства он привёл провал выборов президента Банка Латвии в декабре. Даже если новый президент будет таким же компетентным и независимым, как прежний руководитель Мартиньш Казакс, Кариньша беспокоит созданный прецедент. «Опыт вызывает у меня тревогу в условиях войны, когда от руководства ожидают более решительных действий. Ведь если ты уступил в одном вопросе, то где остановишься?»

Одновременно Кариньш в интервью впервые рассказал, почему в марте прошлого года ушёл с поста министра иностранных дел после скандала с дорогостоящими перелётами. Он считает, что против него была организована масштабная кампания по дискредитации, в которой рабочие командировки со специальными авиарейсами подавались как личные поездки. Кариньш ожидал поддержки от команды партии и премьер-министра, которая заняла его место всего несколькими месяцами ранее.

«Я пошёл к госпоже Силине и спросил, готова ли она защищать меня в момент, когда на меня нападают со всех сторон. Она ясно и чётко сказала, что не готова», — рассказал Кариньш.

«Думаю, любой ожидал бы, что в случае нападок на бывшего премьера за то, чего он фактически не делал… Кто-то мог бы говорить по существу, напомнить, что ничего не было сделано для личных нужд. У меня не было ни одного защитника», — признал он.

Кариньш отметил, что у латышей вообще возникают трудности с защитой своих и с продвижением на влиятельные международные должности. «В результате сегодня премьер-министр Эстонии является верховным представителем ЕС по иностранным делам, а бывший премьер Латвии оказался вне политики».

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