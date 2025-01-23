«Силиня была не готова защищать меня»: Кариньш публично признался почему ушел из политики

«Мы сейчас не развиваем экономику, мы заботимся лишь о пополнении государственного бюджета. Это фундаментально неверно. Это путь в никуда», — сказал Кариньш, комментируя новый государственный бюджет, средства на который получены за счёт будущих пенсий.

«Политическая сила, которую я помог основать 22 года назад и которую возглавлял пять лет, полностью изменилась, я её больше не узнаю», — добавил Кариньш.

Экс-премьер выступал против таких решений, но поддержки не получил, из-за чего решил покинуть правление партии, хотя из самой партии пока не вышел. Он подчеркнул, что во время своего премьерства дважды отвергал подобное предложение Министерства финансов по наполнению бюджета и не согласился бы с ним и сейчас.

«Если бы это означало, что правительство не сможет существовать, я бы воспринял это как цену. На мой взгляд, глава правительства не должен поддаваться давлению. Если премьер однажды уступает, это никогда не заканчивается хорошо», — отметил Кариньш.

В качестве примера отсутствия политического лидерства он привёл провал выборов президента Банка Латвии в декабре. Даже если новый президент будет таким же компетентным и независимым, как прежний руководитель Мартиньш Казакс, Кариньша беспокоит созданный прецедент. «Опыт вызывает у меня тревогу в условиях войны, когда от руководства ожидают более решительных действий. Ведь если ты уступил в одном вопросе, то где остановишься?»

Одновременно Кариньш в интервью впервые рассказал, почему в марте прошлого года ушёл с поста министра иностранных дел после скандала с дорогостоящими перелётами. Он считает, что против него была организована масштабная кампания по дискредитации, в которой рабочие командировки со специальными авиарейсами подавались как личные поездки. Кариньш ожидал поддержки от команды партии и премьер-министра, которая заняла его место всего несколькими месяцами ранее.

«Я пошёл к госпоже Силине и спросил, готова ли она защищать меня в момент, когда на меня нападают со всех сторон. Она ясно и чётко сказала, что не готова», — рассказал Кариньш.

«Думаю, любой ожидал бы, что в случае нападок на бывшего премьера за то, чего он фактически не делал… Кто-то мог бы говорить по существу, напомнить, что ничего не было сделано для личных нужд. У меня не было ни одного защитника», — признал он.

Кариньш отметил, что у латышей вообще возникают трудности с защитой своих и с продвижением на влиятельные международные должности. «В результате сегодня премьер-министр Эстонии является верховным представителем ЕС по иностранным делам, а бывший премьер Латвии оказался вне политики».