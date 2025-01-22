Работники airBaltic готовят забастовку? Выяснилось, что компания нарушала права сотрудников

Каваса отметила, что основная претензия к национальной авиакомпании “airBaltic” касается нарушения прав работников.

“Есть два главных блока. Первый связан с учетом рабочего времени: выходные, графики работы. Сложилась культура, при которой бортпроводников и пилотов рассматривают как доступных 24/7. Сотрудников регулярно беспокоят в их выходные. Второй блок касается прав родителей маленьких детей. У них есть право на отпуск, но его не предоставляют или требуют работать ночью без их согласия,” — пояснила Каваса в интервью TV3.

По ее словам, в судах сейчас находятся восемь дел против “airBaltic”, включая нарушения прав на отпуск и случаи обязательной ночной работы для родителей маленьких детей. “Есть также вопросы по неучету рабочего времени, нарушениям конституционного права на еженедельные выходные и их непредоставлению,” — перечислила она основные проблемы.

Каваса привела пример решения Верховного суда в декабре 2023 года, который подтвердил право родителей маленьких детей на отпуск, опровергнув интерпретацию компании “airBaltic”. Она также напомнила, что с 2013 года “airBaltic” уже проигрывал дела, связанные с моббингом.

Кроме того, Каваса указала на проблему неравенства зарплат, возникающего из-за бизнес-модели компании, основанной на аренде рейсов. Например, “airBaltic” использует разницу в оплате труда сотрудников в Латвии и других странах, таких как Швейцария и Австрия.

“Сотрудникам не выплачиваются достаточные суточные для покрытия реальных расходов на многодневное пребывание за границей. Им предоставляют какую-то символическую компенсацию за питание, которая, например, в Швейцарии или Цюрихе, не покрывает даже базовые расходы,” — пояснила Каваса.

На вопрос о готовности сотрудников “airBaltic” к забастовке, Каваса ответила, что совет и правление компании уже предупреждены: их решения ведут к ситуации, когда “у сотрудников не останется другого выбора.” “Сейчас работники полностью готовы,” — подчеркнула она.