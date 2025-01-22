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Заряжал машину прямо от столба: Rīgas satiksme объясняет, почему так делать не стоило

Редакция PRESS 22 января, 2025 12:00

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Bez Tabu/TV3

Рижане заметили, как кто-то на улице Ганибу дамбис заряжает машину прямо от распределительного щитка на столбе, пишет программа «Без табу» телеканала TV3.

«Впервые вижу такое! Я бы сказал - нецелесообразное использование ресурса. Я думаю, что электромобиль можно зарядить на любой зарядной станции для электромобилей или дома. Нелепо использовать общественный столб таким образом. Вероятно, человек хотел быстро зарядить машину. Это выглядит очень забавно», - отмечают очевидцы.

Столб, к которому прикреплен ящик, находится под надзором Rīgas satiksme. И когда в соцсетях стали писать о том, что кто-то заряжает свою машину от их столба, представители Rīgas satiksme оставили сообщение находчивому автору «зарядки» с просьбой снять незаконно установленный распределительный щит с этого столба.

«Следует сказать, что владелец электрощитка уже связался с нами. Соответственно, по мере продолжения общения мы попросим его убрать ящик из нашей контактной сети, потому что есть определенная история о том, как можно подключиться в городе, как это вообще организовано. Среди прочего — как организовать кабели таким образом, чтобы они не подвергали опасности не только окружающих, но и тех, кто пользуется общественным транспортом или передвигается по улице. Это первый подобный случай. Мы просим людей не делать этого и не устанавливать подобные устройства произвольно», - говорит представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Bez Tabu/TV3

Чтобы способствовать развитию сети зарядки электромобилей в городе, в прошлом году Рижское самоуправление объявило первый открытый аукцион на право аренды 30 земельных участков для строительства, обслуживания и управления пунктами зарядки электромобилей и необходимыми для этого автостоянками. В общей сложности самоуправление предложило в аренду 30 земельных участков по всему городу с возможностью строительства 69 пунктов зарядки с 138 портами.

Участки были определены в соответствии с «Концепцией развития сети инфраструктуры зарядки электромобилей в Рижском административном районе». Выбранные участки обеспечивают развитие единой сети станций зарядки электромобилей на всей территории Риги. Таким образом, обеспечивается доступность услуг и развивается конкуренция, отметили в Рижской думе.

Определено максимальное количество зарядных станций и портов в каждом месте, а также технические требования к строительству зарядных станций. В частности, каждая зарядная станция должна иметь минимальную одновременную мощность 44 кВт, а мощность одного присоединяемого для зарядки устройства должна составлять не меньше 22 кВт.

По мнению энтузиаста электротранспорта Ансиса Богустовса, человек, который придумал заряжать свою машину прямо от электричесткого столба, просто продемонстрировал как мало в Риге зарядок и как сложно сделать так, чтобы зарядка появилась рядом с твоим домом или местом работы.

«Этот человек своим незаконным методом и своим отвращением к согласованию документов с городом, фактически сделал то, что самоуправление Риги должно было сделать давно. Где законы, где муниципальные постановления и разрешения на строительство, которые просто решат эту проблему? Я считаю, что этот человек просто завяз в ситуацию, в которой он пошел и попросил о чем-то ответственные органы и точно получил ответ: «О чем вы думаете, задавая такой вопрос? Нам нужно немедленно созвать парламентскую сессию, чтобы обсудить это!» — смеясь, говорит Ансис.

По мнению Богустова, поступок автора зарядки от столба с одной стороны неправильный, но с другой – он не только решил проблему, но и раскачал эту тему.

«Так что в это плане от просто Прометей! Он несет свет и указывает нам правильный путь», - шутит активист.

На данный момент ящик уже демонтирован.

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