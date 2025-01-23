Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Пожар на курорте в Турции: среди жертв нет подданных Латвии

© LETA 23 января, 2025 18:58

ЧП и криминал 0 комментариев

Среди жертв пожара на курорте в Турции нет подданных Латвии, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

Эглите отметила, что, по данным турецких властей, все жертвы трагедии опознаны. По меньшей мере 76 человек погибли в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте на северо-западе Турции 21 января.

Пожар начался в 12-этажном (по другим данным, 11-этажном) отеле Grand Kartal в 03:27 по местному времени (совпадает с московским). Сейчас в Турции начались общенациональные двухнедельные школьные каникулы, и это разгар лыжного сезона, поэтому в отеле находились 234 постояльца.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что, согласно предварительным данным, пожар возник в ресторанной зоне на четвертом этаже отеля и распространился на верхние этажи. Отель находится довольно далеко от центра Болу. В сочетании с морозной погодой это привело к тому, что пожарные добирались на место больше часа.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А что, так можно было? Футбольные фанаты выпустили салют прямо в Памятник Свободы. ВИДЕО

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

Болельщики «Аякса» сегодня вечером запустили салют прямо перед Памятником Свободы. Полиция не смогла предотвратить беспорядки, сообщает ЛТВ.

Болельщики «Аякса» сегодня вечером запустили салют прямо перед Памятником Свободы. Полиция не смогла предотвратить беспорядки, сообщает ЛТВ.

Читать
Загрузка

Так вот почему у нас проблемы с экономикой: у латышей альтернативная таблица умножения? ФОТО

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

В соцсетях активно делятся фотографией плаката с таблицей умножения, который, видимо, был задуман как учебное пособие. То ли мы плохо учились в школе, то ли с этой таблицей что-то не так.

В соцсетях активно делятся фотографией плаката с таблицей умножения, который, видимо, был задуман как учебное пособие. То ли мы плохо учились в школе, то ли с этой таблицей что-то не так.

Читать

Улманис на лыжах достиг Южного полюса и установил там флаги Латвии и Украины

Для настроения 20:31

Для настроения 0 комментариев

Юрис Улманис 14 января этого года на лыжах достиг Южного полюса, куда доставил флаги Латвии и Украины. В путь он отправился 3 января с 89-й широты.

Юрис Улманис 14 января этого года на лыжах достиг Южного полюса, куда доставил флаги Латвии и Украины. В путь он отправился 3 января с 89-й широты.

Читать

Письмо попало в спам: Силиня «случайно» узнала об очередной необходимости вложения госденег в airBaltic

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое Единство) узнала о возможной необходимости очередного вложения государственных средств в airBaltic только в декабре, так как письмо от совета компании, отправленное в октябре, оказалось в папке со спамом. Об этом Силиня заявила в передаче Delfi «Kāpēc».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое Единство) узнала о возможной необходимости очередного вложения государственных средств в airBaltic только в декабре, так как письмо от совета компании, отправленное в октябре, оказалось в папке со спамом. Об этом Силиня заявила в передаче Delfi «Kāpēc».

Читать

«Поток» рвется к Оскару! Фильм номинирован сразу на две премии: как отреагировал режиссер? (Видео)

Для настроения 20:18

Для настроения 0 комментариев

Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.

Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.

Читать

«Силиня была не готова защищать меня»: Кариньш публично признался почему ушел из политики

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью журналу Ir впервые раскрыл причины своего ухода с поста министра иностранных дел после выхода из правления партии "Новое Единство". Кариньш также подробно объяснил, почему больше не узнаёт политическую силу, которую сам помог создать.

Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью журналу Ir впервые раскрыл причины своего ухода с поста министра иностранных дел после выхода из правления партии "Новое Единство". Кариньш также подробно объяснил, почему больше не узнаёт политическую силу, которую сам помог создать.

Читать