Пожар на курорте в Турции: среди жертв нет подданных Латвии

Эглите отметила, что, по данным турецких властей, все жертвы трагедии опознаны. По меньшей мере 76 человек погибли в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте на северо-западе Турции 21 января.

Пожар начался в 12-этажном (по другим данным, 11-этажном) отеле Grand Kartal в 03:27 по местному времени (совпадает с московским). Сейчас в Турции начались общенациональные двухнедельные школьные каникулы, и это разгар лыжного сезона, поэтому в отеле находились 234 постояльца.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что, согласно предварительным данным, пожар возник в ресторанной зоне на четвертом этаже отеля и распространился на верхние этажи. Отель находится довольно далеко от центра Болу. В сочетании с морозной погодой это привело к тому, что пожарные добирались на место больше часа.