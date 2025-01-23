«Получили отказ»: расследования факта по факту смерти Яниса Тиммы в России не будет

Стало известно, следственные органы не станут возбуждать уголовное дело по факту гибели Яниса Тиммы. Напомним, латвийский баскетболист свел счеты с жизнью в ночь с 16 на 17 декабря, через неделю после развода с Анной Седоковой.

Близкие Яниса решили разобраться в случившемся. Они обвиняют певицу в доведении экс-супруга до самоубийства. Райтис Тимма, отец спортсмена, обратился в юристке Екатерине Гордон и попросил ее привлечь внимание правоохранителей к инциденту. Однако, несмотря на попытки, семья получила отказ. «Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — сообщила Гордон.

А вот друзей баскетболиста могут призвать к ответу перед законом. Адвокат Андрей Алешкин заявил, что в России могут завести уголовное дело по факту распространения клеветы. «Учитывая тот поток намеков и обвинений, которые звучат в ее адрес, Седокова может обратиться за возбуждением уголовного дела. В отношении нее распространяется клевета, соединенная с обвинением в тяжком преступлении», — отметил Алешкин