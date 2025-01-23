Команда латвийских поваров впервые дошла до финала всемирной гастрономической «Олимпиады»

Шеф-повар ресторана «Ferma» Нилс Гевеле стал первым в истории Латвии участником финала этого престижного соревнования, где ему предстоит соперничать с лучшими поварами из 20 стран. Вместе с ним команду Латвии на финале представят победительница национального конкурса «Шеф-повар Латвии 2024» Агате Батрага, а также тренер команды и президент латвийского подразделения Bocuse d’Or Светлана Рышкова.

Кроме того, Латвию на конкурсе представит участник прошлогоднего европейского отбора Bocuse d’Or Динар Звидриньш, который в этом году войдет в состав дегустационного жюри.

Победители финала «Золотого Бокюза» будут объявлены вечером 27 января.

До этого года Латвия достигала лишь полуфиналов конкурса, однако на этот раз она впервые вышла в финал. В прошлом году Нилс Гевеле занял 12-е место в европейском отборе, что позволило Латвии получить специальное приглашение на участие в финале.

Нилс является обладателем ряда престижных наград, среди которых премия гида Мишлен «Молодой шеф-повар», звание «Шеф-повар Латвии 2022 года» и медали за выдающиеся достижения на соревновании «WorldSkills». Помимо работы шефом в ресторане «Ferma», он преподает в Школе ресторанного сервиса, обучая будущих поваров и кондитеров.

Конкурс Bocuse d’Or, известный как «Олимпиада» в мире гастрономии, проводится раз в два года в Лионе. Основанный в 1987 году легендарным шеф-поваром Полем Бокюзом, он объединяет лучших мастеров кулинарии со всего света.