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«Я разбитая армия»: о чём неожиданно попросила Божена Рынска соцсети в день рождения?

Редакция PRESS 22 января, 2025 17:15

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Известная блогерша Божена Рынска, проживающая ныне в Латвии, отметила свой 50-й день рождения. С каким настроением - об этом она, как всегда искренне, поделилась с подписчиками...

-Привет всем!

Мне сегодня 50 — полтос, он же полтинник. Справляю в Париже среди дизайна. Настроение не сильно радостное. Мне казалось, что я — человек второй половины жизни. Что я создаю лучшую версию себя, позади нищая безрадостная молодость, юность — карьера журналиста сделана, и вот, когда я по настоящему вышла замуж за горячо и истово любимого человека, начнется прекрасная новая жизнь. Жизнь разбила мой грандиозный замысел за 5 минут до фанфар и почивания на лаврах своих трудов.

Впереди опять борьба за выживание. Эмиграция. Поднимать ребёнка. И полное душевное оцепенение — невозможность полюбить никого из мужчин, а дети тот родник, который не спасает. Я разбитая армия. Тихонечко доживу уж в уголке. Буду просто наблюдать за жизнью, но не участвовать. Живу как сериал смотрю. Всем спасибо, кто уже поздравил. И всем, кто поздравит тут.

Если кто желает сделать мне подарок к юбилею, то можно на карту по телефону, привязанному к карточке Райфа: +79858704040

Поздравлять на него не надо, я им не пользуюсь, он только для переводов.

Или, если вы не в России, то можно подарить мне оплату монтажера для роликов YouTube на пейпал
montager1975@gmail.com

Отличный подарок также будет, если вы посмотрите мой рассказ о моей коллекции дрезденского картонажа на YouTube

https://youtu.be/tCAPAa5s8H8?si=j3WZxTJOz1nvfqKM

И подпишитесь на мой телеграм канал
https://t.me/bozhenabozhenabozhena

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