И вот что пишут о наших женщинах, сообщает портал Grani.lv.

«Латвия, страна Балтии, сталкивается с реальностью, которая оказывает сильное влияние на ее женщин. В 2023 году женщины составляли 53,68% населения страны, численность которого была менее двух миллионов человек, тогда как мужчины составляли всего 46,32%, несмотря на то, что площадь страны превышает 64 000 квадратных километров. Согласно отчету Всемирного банка, эта разница — не просто статистический факт. Скорее, она имеет побочные эффекты для жизни людей, особенно женщин, которые оказываются в ситуации, когда поиск партнера становится сложной задачей.

Это неравенство между мужчинами и женщинами также приводит к тревожной цифре: на каждых 84 мужчины в Латвии приходится 100 женщин. По словам профессора социологии Латвийского университета Байбы Белы, (информация о чём была получена Al Arabiya.net с испаноязычного сайта Infobae), этот дисбаланс приводит к росту тревожности среди многих латвийских женщин, которые боятся остаться одни из-за отсутствия мужчин. Кроме того, разница в средней продолжительности жизни между полами, которая в 2022 году составляла 70,1 года у мужчин и 79,9 года у женщин, то есть разрыв в 9,8 года, также способствует демографическому дисбалансу, поскольку женщины живут дольше мужчин.

Этот дисбаланс в сочетании с высоким уровнем смертности среди мужчин, особенно в возрасте от 30 до 40 лет, из-за дорожно-транспортных происшествий и злоупотребления алкоголем, увеличивает гендерный разрыв. Байба Белла подтвердила, что уровень смертности среди мужчин «в три раза выше, чем среди женщин того же возраста», что подчеркивает серьезность гендерного дисбаланса. Что касается общественной жизни, многим латвийским женщинам сложно найти партнера, и влиятельная личность Дана Лусия, чей канал на YouTube насчитывает более миллиона подписчиков, подтверждает, что это создает большие трудности в построении стабильных отношений. Одна молодая женщина по имени Дейс объяснила: «Самые умные женщины одиноки... но самые красивые остаются одинокими, если они умны».

Это подчеркивает тот факт, что даже в стране, где женщины имеют передовые возможности для получения образования, проблема поиска партнера остается постоянной проблемой в Латвии. История страны также играет значительную роль в этом дисбалансе. В годы Второй мировой войны Латвия понесла значительные потери среди мужчин, что побудило большое количество латвийских женщин эмигрировать в другие страны в поисках лучшей работы и жизненных возможностей, а также партнёра, из-за ограниченных перспектив внутри страны.

Самые высокие в мире

Ещё одним интересным аспектом является то, что латвийские женщины — самые высокие в мире: их средний рост составляет 1,70 метра. Этот факт оказывает влияние на социальное взаимодействие и то, как мужчины воспринимают женщин, поскольку некоторые люди могут считать, что рост является препятствием для формирования романтических отношений в их собственном социальном окружении. Хотя рост — не единственный фактор, влияющий на поиск партнёра женщиной, этот феномен способствовал формированию мнения о том, что латвийские женщины сталкиваются с дополнительной проблемой в романтической сфере.

Такой вот взгляд со стороны. А вы с этим согласны?