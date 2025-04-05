Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Al Arabiya о Латвии: «Высокие блондинки страдают от нехватки мужчин!» А не ломанутся? (1)

Редакция PRESS 5 апреля, 2025 07:21

Для настроения 1 комментариев

Парад блондинок Рига

«Самые умные женщины — одиноки. И самые красивые остаются одинокими, если они умны», — шокирует читателей Al Arabiya, международный арабский новостной телеканал Саудовской Аравии, разместивший цитату рядом с фото белокурых «латвийских прелестниц» с розовыми шариками.

И вот что пишут о наших женщинах, сообщает портал Grani.lv.

«Латвия, страна Балтии, сталкивается с реальностью, которая оказывает сильное влияние на ее женщин. В 2023 году женщины составляли 53,68% населения страны, численность которого была менее двух миллионов человек, тогда как мужчины составляли всего 46,32%, несмотря на то, что площадь страны превышает 64 000 квадратных километров. Согласно отчету Всемирного банка, эта разница — не просто статистический факт. Скорее, она имеет побочные эффекты для жизни людей, особенно женщин, которые оказываются в ситуации, когда поиск партнера становится сложной задачей.

 Это неравенство между мужчинами и женщинами также приводит к тревожной цифре: на каждых 84 мужчины в Латвии приходится 100 женщин. По словам профессора социологии Латвийского университета Байбы Белы, (информация о чём была получена Al Arabiya.net с испаноязычного сайта Infobae), этот дисбаланс приводит к росту тревожности среди многих латвийских женщин, которые боятся остаться одни из-за отсутствия мужчин. Кроме того, разница в средней продолжительности жизни между полами, которая в 2022 году составляла 70,1 года у мужчин и 79,9 года у женщин, то есть разрыв в 9,8 года, также способствует демографическому дисбалансу, поскольку женщины живут дольше мужчин.

Этот дисбаланс в сочетании с высоким уровнем смертности среди мужчин, особенно в возрасте от 30 до 40 лет, из-за дорожно-транспортных происшествий и злоупотребления алкоголем, увеличивает гендерный разрыв. Байба Белла подтвердила, что уровень смертности среди мужчин «в три раза выше, чем среди женщин того же возраста», что подчеркивает серьезность гендерного дисбаланса. Что касается общественной жизни, многим латвийским женщинам сложно найти партнера, и влиятельная личность Дана Лусия, чей канал на YouTube насчитывает более миллиона подписчиков, подтверждает, что это создает большие трудности в построении стабильных отношений. Одна молодая женщина по имени Дейс объяснила: «Самые умные женщины одиноки... но самые красивые остаются одинокими, если они умны».

Это подчеркивает тот факт, что даже в стране, где женщины имеют передовые возможности для получения образования, проблема поиска партнера остается постоянной проблемой в Латвии. История страны также играет значительную роль в этом дисбалансе. В годы Второй мировой войны Латвия понесла значительные потери среди мужчин, что побудило большое количество латвийских женщин эмигрировать в другие страны в поисках лучшей работы и жизненных возможностей, а также партнёра, из-за ограниченных перспектив внутри страны.

Самые высокие в мире

Ещё одним интересным аспектом является то, что латвийские женщины — самые высокие в мире: их средний рост составляет 1,70 метра. Этот факт оказывает влияние на социальное взаимодействие и то, как мужчины воспринимают женщин, поскольку некоторые люди могут считать, что рост является препятствием для формирования романтических отношений в их собственном социальном окружении. Хотя рост — не единственный фактор, влияющий на поиск партнёра женщиной, этот феномен способствовал формированию мнения о том, что латвийские женщины сталкиваются с дополнительной проблемой в романтической сфере.

Такой вот взгляд со стороны. А вы с этим согласны?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 14 реакций
Комментарии (1) 14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (1)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 1 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (1)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 1 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (1)

Важно 20:18

Важно 1 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (1)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 1 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (1)

Важно 20:09

Важно 1 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать