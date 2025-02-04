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airBaltic тонет в финансовых проблемах, спасет ли её «Lufthansa»: эксперт

© LETA 4 февраля, 2025 11:13

Новости Латвии 0 комментариев

Немецкая авиакомпания "Lufthansa" приобрела 10% конвертируемых акций авиакомпании "airBaltic" за 14 млн евро. Как отмечает руководитель компании "INVL Family Office" Андрей Мартынов, с одной стороны, сделку нельзя рассматривать упрощенно - если 10% акций стоят 14 млн евро, то 100% - 140 млн евро.

Он согласен с руководством "airBaltic" в том, что инвесторы покупают будущий потенциал авиакомпании.

"Во-первых, эти 14 млн евро будут конвертированы в акции во время эмиссии на бирже (первичного публичного размещения - IPO) по цене IPO, хотя неясно, что произойдет, если IPO не состоится. Цену IPO определит рынок, принимая во внимание также тот факт, что "Lufthansa" инвестировала в "airBaltic".

Во-вторых, за эту сумму "Lufthansa" получит не менее 5%, но не более 10% акций "airBaltic". Это означает, что, чем выше будет цена IPO, тем в меньшую долю "Lufthansa" сможет конвертировать свои инвестиции, однако с минимальной гарантированной долей 5%.

Если цена IPO будет в три раза выше, чем математически просчитываемая на данный момент, на которую руководство "airBaltic" не согласится, у "Lufthansa" будет привилегия конвертировать свои инвестиции по более низкой цене, даже если другие инвесторы готовы заплатить больше", - пояснил Мартынов.

В то же время, как отмечает эксперт, упомянутые 140 млн евро являются единственным и достаточно сильным показателем истинной стоимости "airBaltic".

"Соглашение с "Lufthansa" можно сравнить с пойманным в последнюю минуту спасательным кругом, когда "airBaltic" тонет в финансовых проблемах. Учитывая сложное финансовое положение "airBaltic", привлечение стратегического инвестора в целом рассматривается как положительное событие для дальнейшего существования компании и возможности проведения IPO. Однако цена сделки очень низкая, и привлеченные 14 млн евро не обеспечат ощутимого улучшения ее финансового положения", - говорит экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис.

Выгодна ли эта сделка для "airBaltic" и государства как ее акционера с учетом того, что "Lufthansa" также получит одно место в совете авиакомпании? Как отмечает Мартынов, очевидно, что все преимущества, которые могут получить "airBaltic" и государство, очень важны - это бренд "Lufthansa", его репутация, стабильность, рыночная доля, большее доверие со стороны инвесторов и т. д. Но многое будет зависеть от дальнейших действий "Lufthansa".

Если немецкая авиакомпания будет активно участвовать в бизнесе "airBaltic" и расширит сотрудничество, взяв на себя роль стратегического инвестора (сейчас "Lufthansa" является миноритарным акционером), это действительно будет иметь большое значение и для проведения IPO, и для деятельности "airBaltic" в целом.

Если же этого не произойдет и инвестиции в размере 14 млн евро будут лишь "флажком на карте", "airBaltic" потеряет возможность привлечь альтернативного стратегического инвестора и будет вынуждена вообще обходиться без него.

(Diena)

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