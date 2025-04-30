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airBaltic ищет нового председателя правления. Зарплата тоже будет «как у Гаусса»?

© LETA 30 апреля, 2025 11:15

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Заработная плата исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic будет индивидуальным вопросом трудового договора с выбранным кандидатом, заявил в среду на заседании парламентской комиссии по запросам парламентский секретарь Министерства сообщения (МС) Гирт Дубкевич, сообщает LETA.

На заседании рассматривался запрос оппозиции министру сообщения Атису Швинке о процессе отбора кандидатов на пост председателя правления airBaltic и размере их вознаграждения.

Отвечая на вопрос о возможном снижении зарплаты главы компании, представитель МС отметил, что в феврале этого года зарплата членов правления уже была уменьшена на 40%, и оптимизация расходов на оплату труда продолжается.

"Мы будем учитывать, кто именно будет выбран, чтобы достичь хороших бизнес-показателей", – добавил Дубкевич. В 2024 году зарплата бывшего главы компании Мартина Гаусса составила 838 568 евро.

Дубкевич подтвердил, что конкурс на должность главы авиакомпании будет объявлен в среду. От кандидатов будут требовать не менее 10 лет опыта на высшем уровне управления, опыт работы в правлении в авиационной отрасли, а также опыт руководства крупными авиакомпаниями и взаимодействия с рынками капитала. Процесс отбора может занять около трёх месяцев.

Депутаты поинтересовались, будет ли требоваться знание государственного языка. Дубкевич ответил, что из-за специфики отрасли найти кандидатов в Латвии будет сложно, поэтому этот вопрос будет рассматриваться индивидуально, в зависимости от должностных обязанностей и компетенции, с возможностью привлечения переводчика.

Отвечая на вопрос о возможном установлении «потолка» зарплаты, правление airBaltic в письме комиссии указало, что максимальный уровень оплаты труда может определяться в соответствии с рыночной практикой в авиации и на основании индивидуальной договорённости с кандидатом.

Требования к кандидатам будут сформированы в соответствии с постановлениями Кабинета министров. Кроме того, правление airBaltic сформировало номинационную комиссию, которая определит дополнительные критерии в соответствии со стратегией, целями компании и отраслевой спецификой.

В письме также указано, что латвийское гражданство не является обязательным требованием для главы авиакомпании, и в этом случае не планируется необоснованно ограничивать круг претендентов.

Правление airBaltic подчеркнуло, что в связи с выплатами компенсации Гауссу дополнительные расходы не планируются.

Как уже сообщалось, 7 апреля правление airBaltic решило освободить от должности председателя правления и исполнительного директора Мартина Гаусса.

Ранее Гаусс сообщил агентству LETA, что после его увольнения остались неурегулированные обязательства. Однако представители airBaltic подчеркнули, что все обязательства были исполнены в полном объёме в соответствии с решением правления от 7 апреля. Дополнительные выплаты или компенсации не предусмотрены.

Гаусс начал работу в airBaltic 1 ноября 2011 года.

В конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в размере 14 млн евро в airBaltic. В обмен на это Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, дающую 10% участия в капитале. Позже, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции.

После IPO доля Lufthansa Group будет зависеть от рыночной цены, однако предусмотрено, что она сохранит как минимум 5% капитала airBaltic.

Сделка требует одобрения Федерального картельного ведомства Германии (Bundeskartellamt).

На данный момент 97,97% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству, а 2,03% — финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену, через компанию Aircraft Leasing 1. Латвийское правительство договорилось, что после IPO государству должно остаться не менее 25% плюс одна акция в капитале airBaltic.

В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 миллиона пассажиров — на 13% больше, чем в предыдущем году, и выполнила 47 000 рейсов, что на 7% больше, чем годом ранее.

Консолидированный убыток airBaltic за 2024 год составил 118,159 миллиона евро против прибыли годом ранее, в то время как оборот группы вырос на 11,9% и достиг 747,572 миллиона евро.

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