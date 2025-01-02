Air Baltic отменяет 4670 рейсов в летний сезон (дополнено)

Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей "Pratt & Whitney".

""Pratt & Whitney" проинформировала "airBaltic" об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты "Airbus A220-300" авиакомпании не смогут работать", - заявили в авиакомпании, добавив, что авиакомпания будет вынуждена приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту полетов на 21 маршруте.

Представители "airBaltic" сообщили агентству ЛЕТА, что в летний сезон будут отменены полеты по 10 маршрутам из Риги: в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, на Миконос, в Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер.

Из Таллина в летний сезон будут отменены полеты в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, на Ибицу, Родос, в Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - на Родос.

В авиакомпании также упомянули, что "airBaltic" поддерживает непрерывную коммуникацию с "Pratt & Whitney" по поводу задержек в обслуживании двигателей и активно ищет способы сократить их влияние на план полетов.

По информации авиакомпании, на основании постоянно меняющихся прогнозов "Pratt & Whitney" в конце 2024 года стало ясно, что "airBaltic" будет вынуждена адаптировать график летних полетов. Представители авиакомпании подчеркнули, что это сделано своевременно - до начала летнего сезона, чтобы не создать еще больше помех в самое загруженное путешествиями время.

Сейчас количество самолетов, на которые предположительно повлияют задержки, постоянно сильно меняется в короткий период времени, подчеркнули представители "airBaltic".

При этом в авиакомпании отметили, что будут отменены 5% от всех запланированных на данный момент на 2025 год полетов.

Авиакомпания объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, "airBaltic" сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.

Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе "Мое бронирование" на сайте "airBaltic.com".

Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или, при необходимости, получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.

За дополнительной помощью пассажиры могут обратиться в информационный центр "airBaltic".