«Абсолютное отсутствие идей и неумение управлять»: эксперт назвал особенности нынешнего созыва Сейма

«Я думаю, если бы не было войны на Украине, то все было бы очень и очень серым. Поскольку на Украине идет война, можно бороться за безопасность, строить заборы на границе, но в принципе у этой коалиции и, надо сказать, у Сейма нет политической идеи», - критикует Титавс.

Так что же «скрепляет» этих политиков? На этот уточняющий вопрос Титавс ответил: «Скрепляет власть и желание управлять правительством».

На возражение, что, возможно, партии в политике «скрепляются» политическим финансированием партий, Титавс пренебрежительно ответил: «Финансирование больше не скрепляет депутатов. Это немного другая тема, но как бы то ни было... Власть сладка сама по себе! Круто, когда ты у власти и можешь определять, я не знаю, зарплаты правления телевидения – снижать или повышать, или просто обсуждать это».