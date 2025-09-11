Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Аббатство Даунтон: грандиозное завершение»: премьеры и киноафиша 12-18 сентября

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 09:30

Киноафиша 0 комментариев

На этой неделе у на несколько премьер, но начнём мы конечно же со всем полюбившегося Даунтона. 

"Аббатство Даунтон: грандиозное завершение» (12+) (Downton Abbey: The Grand Finale)

Режиссер - Саймон Кёртис.

В ролях: Джоэнн Фрогатт, Мишель Докери, Пол Джаматти, Доминик Уэст, Элизабет Макговерн.

Фильм переносит нас в начало 1930-х годов — время перемен и нестабильности после Первой мировой войны, с изменениями в социальной структуре, экономическом давлении и растущей тягой к линой свободе. Сюжет вращается вокруг вокруг леди Мэри: её развод с Генри Талботом вызывает общественный осуждение, что в обществе старой британской аристократии означает общесвенную смерть. На этом фоне поддержание Даунтона становится всё более тяжёлым бременем.

Для давних поклонников Даунтона это ощущение возвращения домой. Интерьеры, персонажи, атмосфера — всё это знакомо и наполнено теплом. Есть уют, есть меланхолия, есть ощущение прощания. Фильм сохраняет фирменный стиль: мягкая драма, прилично юмора, моменты лёгкого сарказма, и вместе с тем — реальные вызовы, особенно в отношении изменений в обществе.

Костюмы, декорации, музыкальная подложка, операторская работа — всё отмечено отзывами как качественная часть фильма. Всё, что нужно, чтобы ощутить дух эпохи.

"Долгая прогулка» (16+) (The Long Walk)

Режиссер - Фрэнсис Лоуренс.

В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Чарли Пламмер, Бен Ван.

Фильм ужасов. В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час, после трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

"Кроссы» (7+) (Sneaks)

Режиссеры: Роб Эдвардс, Кристофер Дженкинс.

Анимация. Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и наконец узнает, какой бывает настоящая жизнь.

Киноафиша 12-18 сентября

Apollo kino Akropole

Долгая прогулка – 12, 15, 16.09 – 11.15, 16.40, 19.40, 22.05; 13, 14, 18.09 – 16.40, 19.40, 22.05; 17.09 – 11.15, 13.50, 19.40, 22.05

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12.09 – 13.50, 19.00, 21.50; 13.09 – 14.00, 19.00, 21.40; 14.09 – 14.00, 19.25, 22.10; 15, 17.09 – 13.50, 19.00, 21.40; 16.09 – 13.50, 18.00, 20.40; 18.09 – 14.00, 18.00, 21.30

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 12, 15.09 – 12.10, 15.20, 17.00, 18.30, 21.40; 13.09 – 11.40, 14.50, 16.00, 18.00, 21.15; 14.09 – 11.40, 14.50, 18.00, 18.45, 21.15; 16.09 – 12.10, 15.20, 18.30, 21.50; 17.08 – 12.10, 15.30, 18.50, 21.30; 18.09 – 12.10, 15.20, 18.30

Кроссы – 12, 15, 17, 18.09 – 11.00, 11.40 (рус.), 13.10, 15.20, 16.30 (рус.), 17.30; 13, 14.09 – 11.00, 12.10 (рус.), 13.10, 14.20 (рус.), 15.20, 16.30 (рус.), 17.30; 16.09 – 11.00, 11.40 (рус.), 13.10, 15.20, 16.30 (рус.), 17.30, 18.25 (рус.)

Заклятие-4: Последние обряды – 13.09 – 11.10, 16.10, 19.10, 22.00; 13, 14.09 – 11.10, 16.10, 18.40, 21.30; 15.09 – 11.10, 16.10, 18.45, 22.00; 16.09 – 11.10, 15.35, 18.45, 21.40; 17.09 – 11.00, 16.10, 18.40, 22.05; 18.09 – 11.10, 15.50, 18.40, 21.40

Истлевшее – 12.09 – 20.55; 13, 14.09 – 21.55; 15, 17.09 – 18.00; 16, 18.09 – 22.00

Открытый брак – 12, 15.09 – 20.10; 13.09 – 19.00; 14.09 – 20.30; 16, 18.09 – 19.45; 17.09 – 16.35

Супруги Роуз – 12-16, 18.09 – 13.40, 19.05; 17.09 – 13.40, 22.00

Пойман с поличным – 12-16, 18.09 – 18.05, 21.25; 17.09 – 18.05

Выход 8 – 12, 15.09 – 22.25; 13.09 – 21.15; 14.09 – 22.05

Материалистка – 12, 15, 16.09 – 14.05, 19.25; 13.09 – 19.25; 14.09 – 17.00; 17.09 – 16.15, 19.25; 18.09 – 18.50

Дракула – 12.09 – 18.10; 13.09 – 19.10; 14.09 – 16.00; 15, 17.09 – 20.20; 16, 18.09 – 20.40

Час исчезновения – 12, 13, 15, 17.09 – 22.00; 14.09 – 21.35; 16.09 – 17.00, 22.00; 18.09 – 17.00, 21.25

Голый пистолет – 12, 15-18.09 – 16.00; 13.09 – 17.00; 14.09 – 19.35

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 12-16.09 – 11.20; 17.09 – 14.05

F1 – 12, 13, 15, 16.09 – 13.50, 20.30; 14.09 – 13.50, 19.00; 17.09 – 10.55, 20.30; 18.09 – 20.30

Пираты опасного моря: Капитан Клык – 12-17.09 – 11.45

Пушистый форсаж – 12, 15, 17.09 – 11.30 (рус.), 12.00; 13, 14.09 – 11.30 (рус.), 12.30; 16.09 – 11.00 (рус.), 12.00; 18.09 – 11.15 (рус.), 12.00

Пушистый форсаж: Гран-при – 12, 15-18.09 – 15.50; 13, 14.09 – 15.50, 17.10 (рус.)

Плохие парни - 2 – 12, 15, 17.09 – 13.50 (рус.), 14.20; 13, 14.09 – 13.50 (рус.), 14.50; 16.09 – 13.15 (рус.), 14.20; 18.09 – 13.30 (рус.), 14.20

Смурфики в кино – 12-18.09 – 13.40

Как приручить дракона – 12, 15-17.09 – 16.40; 13, 14.09 – 11.00

Apollo kino Plaza

Долгая прогулка – 12, 15.09 — 13.55, 18.40, 22.05; 13, 14.09 — 18.15, 22.10; 15, 17.09 — 13.55, 19.10, 21.35; 16.09 - 15.55, 19.10, 21.35; 18.09 — 14.40, 19.10, 21.35

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12, 16.09 — 14.25, 19.00, 21.30; 13, 14.09 — 14.30, 19.00; 15.09 — 14.25, 18.40, 21.20; 17.09 — 14.05, 18.40, 21.30; 18.09 — 12.00, 19.05

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 12, 15, 16, 18.09 — 16.00, 20.20, 13.09 — 15.50, 19.00, 20.40; 14.09 - 5.50, 18.45, 20.40; 17.09 — 16.00, 20.45

Кроссы – 12, 15.09 — 11.30 (рус.), 11.40, 13.50, 16.50 (рус.), 18.10; 13, 14.09 — 11.30 (рус.), 12.00, 13.40 (рус.), 14.10, 16.20, 16.50 (рус.), 18.30; 16.09 — 11.30 (рус.),11.40, 13.50, 14.05 (рус.), 18.10, 18.20 (рус.);

17.09 — 11.30 (рус.),11.40, 13.50, 16.50 (рус.), 18.10; 18.09 — 11.40, 11.45 (рус.), 13.50, 14.05 (рус.), 18.10

Заклятие-4: Последние обряды – 12.09 – 16.10, 19.15; 13, 14.09 — 11.40, 16.30; 15-18.09 — 16.00, 18.50;

Истлевшее – 12.09 — 20.45; 13, 14.09 — 22.05; 15, 16, 18.09 — 18.00; 17.09 — 22.15

Открытый брак – 12.09 – 21.05; 13, 14.09 — 14.05; 15.09 — 19.05; 16.09 — 11.20, 20.30; 17.09 — 11.45; 18.09 — 22.10

Супруги Роуз – 12, 15, 16.09 – 11.45, 17.20; 13, 14.09 – 19.45; 17, 18.09 — 17.20

Пойман с поличным – 12.09 – 19.05; 13.09 – 22.10; 14.09 – 17.10; 15, 17.09 – 21.20; 16, 18.09 — 21.45

Выход 8 – 16, 18 .09 – 22.15

Материалистка – 12, 15-18.09 – 19.40; 13, 14.09 – 20.40

Дракула – 12, 17.09 – 18.00; 13.09 – 17.10; 14.09 – 21.55; 15, 16, 18.09 — 20.20

Час исчезновения – 12, 15.09 – 14.05, 22.10; 13, 14.09 – 20.50; 16, 18.09 — 16.15, 22.10; 17.09 — 22.10

Голый пистолет – 12, 15, 16, 18.09 – 17.05

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 12, 15-17.09 – 12.20; 13, 14.09 – 18.20

F1 – 12, 15-18.09 – 14.55, 19.00; 13.09 – 19.55; 14.09 — 14.20, 19.40

Одно целое – 12, 15.09 - 22.15

Мир юрского периода: Возрождение – 12, 15, 16.09 – 11.30

Пираты опасного моря: Капитан Клык — 12, 15-18.09 — 11.00; 13.09 — 10.50, 16.20 (рус.); 14.09 — 12.20, 16.20 (рус.)

Пушистый форсаж – 12, 17.09 – 11.40, 15.45 (рус.), 16.20; 13.09 — 12.15, 14.15 (рус.), 17.30; 14.09 — 12.00, 14.15 (рус.), 17.30; 15.09 — 11.40, 15.45 (рус.); 16.09 — 13.40, 15.45 (рус.); 18.09 — 12.40, 15.45 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при – 12, 15-18.09 – 12.55, 13.30 (рус.); 13, 14.09 – 11.15

Плохие парни - 2 – 12, 15-18.09 – 11.10 (рус.), 13.40; 13.09 – 11.45 (рус.), 11.50, 14.30; 14.09 – 11.45 (рус.), 11.50, 14.15

Смурфики в кино – 12, 15-18.09 – 15.10; 13, 14.09 – 13.30

Как приручить дракона – 12, 14.09 - 15.40

ApollokinoDomina

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 16-18.09 – 15.10

Долгая прогулка – 13, 14, 16, 17.09 – 21.30; 15, 18.09 – 18.20

Кроссы – 13, 14.09 – 11.10, 13.30 (рус.), 15.50; 15.09 – 11.00 (рус.), 11.10, 13.30 (рус.), 15.50; 16.09 – 11.10, 13.30 (рус.), 15.50, 18.20; 17.09 – 11.45, 14.05 (рус.), 18.30; 18.09 – 11.40, 14.00 (рус.), 16.30

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 13.09 – 13.30, 18.10; 14.09 – 18.10; 15.09 – 11.45, 18.10; 16.09 – 11.50, 18.10; 17.09 – 11.50, 20.45; 18.09 – 20.50

Заклятие-4: Последние обряды – 12.09 – 16.00, 19.00, 21.20; 13.09 – 16.50, 21.00; 14-18.09 – 18.00, 21.00

Открытый брак – 12.09 – 22.00; 13.09 – 18.35; 14.09 – 12.00; 16, 18.09 – 13.30; 17.09 – 11.00

Супруги Роуз – 12.09 – 13.40

Пойман с поличным – 12.09 – 11.05; 17.09 – 16.25

Материалистка – 12.09 – 12.20; 14.09 – 16.50; 15.09 – 13.15; 17.09 – 13.25

Час исчезновения – 12, 14, 15.09 – 15.05

F1 – 12.09 – 18.00, 20.50; 14.09 – 19.35; 15.09 – 20.50; 16.09 – 20.40

Пираты опасного моря: Капитан Клык – 12.09 – 18.45; 13.09 – 12.00 (рус.), 14.05

Пушистый форсаж – 12.09 – 11.10, 13.35 (рус.); 13.09 – 16.10; 14.09 – 14.25; 15, 16.09 – 15.55; 17.09 – 16.05; 18.09 – 15.50

Плохие парни - 2 – 12.09 – 16.15; 13, 16, 18.09 – 11.00; 14.09 – 12.30

KinoCitadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12.09 - 14.20, 17.30, 19.00, 20.25; 13.09 - 11.15, 14.55, 18.25; 14.09 - 11.45, 14.55, 20.25, 11.45, 14.55, 20.25

Долгая прогулка – 12.09 - 14.05, 16.15, 19.50, 22.25; 13.09 - 13.40, 16.00, 19.05, 22.25; 14.09 - 14.00, 16.05, 20.50, 14.00, 16.05, 20.50

Кроссы - 12.09 - 14.15, 16.30, 18.45; 13.09 - 11.00, 13.20, 13.45, 15.35, 16.05; 14.09 - 11.05, 13.20, 13.45, 15.35, 11.05, 13.20, 13.45, 15.35

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 12.09 - 14.00, 15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 21.55; 13.09  - 11.30, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00; 14.09  -  11.00, 14.25, 17.00, 19.00, 21.00

Заклятие-4: Последние обряды – 12.09 - 14.35, 16.45, 19.10, 20.40, 22.00; 13.09 - 14.00, 15.45, 18.50, 21.10, 22.35; 14.09 - 12.20, 15.45, 19.20, 20.45, 12.20, 15.45, 19.20, 20.45

Истлевшее – 12.09 - 15.45, 22.30; 13.09 - 16.45; 14.09 - 21.05, 21.05

Открытый брак – 12.09 - 16.55, 21.35; 13.09 - 17.30, 20.20; 14.09 - 17.30, 20.30, 17.30, 20.30

Супруги Роуз – 12.09 - 14.25, 17.35, 21.00; 13.09 - 14.15, 17.25, 19.55; 14.09 - 14.40, 18.05, 20.15, 14.40, 18.05, 20.15

Пойман с поличным – 12.09 - 19.35, 22.10; 13.09 - 16.25, 21.40; 14.09 - 16.40, 20.05, 16.40, 20.05

Выход 8 – 12.09 - 21.40; 13.09 - 14.30; 14.09 - 19.50, 19.50

Материалистка - 12.09 - 14.40, 18.35, 21.20; 13.09 - 11.50, 14.45, 17.50; 14.09 - 12.00, 15.15, 18.20, 12.00, 15.15, 18.20

Дракула - 12.09 - 18.40; 13.09 – 19.25

Час исчезновения - 12.09 - 15.30, 17.40, 22.05; 13.09 - 12.45, 17.05, 21.15; 14.09 - 13.50, 17.25, 20.10, 13.50, 17.25, 20.10

Голый пистолет - 12.09 - 16.25; 13.09 - 20.25; 14.09 - 15.55, 15.55

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 13.09 - 20.35; 14.09 - 11.35, 11.35

F1 – 12.09 - 18.10, 20.20; 13.09 - 16.55, 21.00; 14.09 - 11.55, 17.20, 18.00, 20.40, 11.55, 17.20, 18.00, 20.40

Пушистый форсаж — 13, 14.09 - 11.20, 15.05 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при - 13.09 – 11.10 (рус.), 11.40 (рус.); 14.09 — 11.15

Плохие парни - 2 - 12.09 - 14.30, 17.25; 13.09 - 12.10, 14.35 (рус.), 17.55 (рус.), 18.20; 14.09 - 11.30, 12.35 (рус.), 15.00, 17.55

Смурфики в кино – 12.09 - 14.10; 13.09 - 11.25, 13.30 (рус.), 15.40; 14.09 - 11.40, 13.55, 16.10, 11.40, 13.55 (рус.), 16.10

Пираты опасного моря: Капитан Клык – 13.09 – 11.05, 13.15 (рус.); 13.09 – 11.10, 13.05 (рус.)

Киногалерея/К. Сунс

Открытый брак – 13.09, 18.09 – 20.00; 14.09 – 17.10; 15, 16.09 – 18.30

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 13.09 – 16.30; 17.09 – 18.20

Что случилось осенью – 13.09 – 18.10; 18.09 09 – 18.10

Cупергерои - 14.09 – 19.00

Комната – 15.09 – 20.20

Идеальные незнакомцы – 16.09 – 20.20

Безумно – 17.09 - 20.00

SplendidPalace

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12.09 – 18.00; 13.09 – 17.30; 15.09 – 20.10; 17.08 – 19.15

Открытый брак – 12.09 – 17.45; 13.09 – 20.30; 16.09 – 17.30; 17.08 – 18.30

Супруги Роуз – 12.09 – 20.30; 15.09 – 18.00

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 12.09 – 19.50; 14.09 – 20.00; 16.09 – 19.45; 18.09 – 18.15

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 13.09 – 18.15; 15.09 – 19.30

Материалистка – 13.09 – 20.00

Финикийская схема – 14.09 – 18.00; 18.09 – 20.15

Жизнь Чака – 17.09 – 17.00

 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 8 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать