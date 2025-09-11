«Аббатство Даунтон: грандиозное завершение»: премьеры и киноафиша 12-18 сентября

"Аббатство Даунтон: грандиозное завершение» (12+) (Downton Abbey: The Grand Finale)

Режиссер - Саймон Кёртис.

В ролях: Джоэнн Фрогатт, Мишель Докери, Пол Джаматти, Доминик Уэст, Элизабет Макговерн.

Фильм переносит нас в начало 1930-х годов — время перемен и нестабильности после Первой мировой войны, с изменениями в социальной структуре, экономическом давлении и растущей тягой к линой свободе. Сюжет вращается вокруг вокруг леди Мэри: её развод с Генри Талботом вызывает общественный осуждение, что в обществе старой британской аристократии означает общесвенную смерть. На этом фоне поддержание Даунтона становится всё более тяжёлым бременем.

Для давних поклонников Даунтона это ощущение возвращения домой. Интерьеры, персонажи, атмосфера — всё это знакомо и наполнено теплом. Есть уют, есть меланхолия, есть ощущение прощания. Фильм сохраняет фирменный стиль: мягкая драма, прилично юмора, моменты лёгкого сарказма, и вместе с тем — реальные вызовы, особенно в отношении изменений в обществе.

Костюмы, декорации, музыкальная подложка, операторская работа — всё отмечено отзывами как качественная часть фильма. Всё, что нужно, чтобы ощутить дух эпохи.

"Долгая прогулка» (16+) (The Long Walk)

Режиссер - Фрэнсис Лоуренс.

В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Чарли Пламмер, Бен Ван.

Фильм ужасов. В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час, после трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

"Кроссы» (7+) (Sneaks)

Режиссеры: Роб Эдвардс, Кристофер Дженкинс.

Анимация. Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и наконец узнает, какой бывает настоящая жизнь.

Киноафиша 12-18 сентября

Apollo kino Akropole

Долгая прогулка – 12, 15, 16.09 – 11.15, 16.40, 19.40, 22.05; 13, 14, 18.09 – 16.40, 19.40, 22.05; 17.09 – 11.15, 13.50, 19.40, 22.05

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12.09 – 13.50, 19.00, 21.50; 13.09 – 14.00, 19.00, 21.40; 14.09 – 14.00, 19.25, 22.10; 15, 17.09 – 13.50, 19.00, 21.40; 16.09 – 13.50, 18.00, 20.40; 18.09 – 14.00, 18.00, 21.30

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 12, 15.09 – 12.10, 15.20, 17.00, 18.30, 21.40; 13.09 – 11.40, 14.50, 16.00, 18.00, 21.15; 14.09 – 11.40, 14.50, 18.00, 18.45, 21.15; 16.09 – 12.10, 15.20, 18.30, 21.50; 17.08 – 12.10, 15.30, 18.50, 21.30; 18.09 – 12.10, 15.20, 18.30

Кроссы – 12, 15, 17, 18.09 – 11.00, 11.40 (рус.), 13.10, 15.20, 16.30 (рус.), 17.30; 13, 14.09 – 11.00, 12.10 (рус.), 13.10, 14.20 (рус.), 15.20, 16.30 (рус.), 17.30; 16.09 – 11.00, 11.40 (рус.), 13.10, 15.20, 16.30 (рус.), 17.30, 18.25 (рус.)

Заклятие-4: Последние обряды – 13.09 – 11.10, 16.10, 19.10, 22.00; 13, 14.09 – 11.10, 16.10, 18.40, 21.30; 15.09 – 11.10, 16.10, 18.45, 22.00; 16.09 – 11.10, 15.35, 18.45, 21.40; 17.09 – 11.00, 16.10, 18.40, 22.05; 18.09 – 11.10, 15.50, 18.40, 21.40

Истлевшее – 12.09 – 20.55; 13, 14.09 – 21.55; 15, 17.09 – 18.00; 16, 18.09 – 22.00

Открытый брак – 12, 15.09 – 20.10; 13.09 – 19.00; 14.09 – 20.30; 16, 18.09 – 19.45; 17.09 – 16.35

Супруги Роуз – 12-16, 18.09 – 13.40, 19.05; 17.09 – 13.40, 22.00

Пойман с поличным – 12-16, 18.09 – 18.05, 21.25; 17.09 – 18.05

Выход 8 – 12, 15.09 – 22.25; 13.09 – 21.15; 14.09 – 22.05

Материалистка – 12, 15, 16.09 – 14.05, 19.25; 13.09 – 19.25; 14.09 – 17.00; 17.09 – 16.15, 19.25; 18.09 – 18.50

Дракула – 12.09 – 18.10; 13.09 – 19.10; 14.09 – 16.00; 15, 17.09 – 20.20; 16, 18.09 – 20.40

Час исчезновения – 12, 13, 15, 17.09 – 22.00; 14.09 – 21.35; 16.09 – 17.00, 22.00; 18.09 – 17.00, 21.25

Голый пистолет – 12, 15-18.09 – 16.00; 13.09 – 17.00; 14.09 – 19.35

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 12-16.09 – 11.20; 17.09 – 14.05

F1 – 12, 13, 15, 16.09 – 13.50, 20.30; 14.09 – 13.50, 19.00; 17.09 – 10.55, 20.30; 18.09 – 20.30

Пираты опасного моря: Капитан Клык – 12-17.09 – 11.45

Пушистый форсаж – 12, 15, 17.09 – 11.30 (рус.), 12.00; 13, 14.09 – 11.30 (рус.), 12.30; 16.09 – 11.00 (рус.), 12.00; 18.09 – 11.15 (рус.), 12.00

Пушистый форсаж: Гран-при – 12, 15-18.09 – 15.50; 13, 14.09 – 15.50, 17.10 (рус.)

Плохие парни - 2 – 12, 15, 17.09 – 13.50 (рус.), 14.20; 13, 14.09 – 13.50 (рус.), 14.50; 16.09 – 13.15 (рус.), 14.20; 18.09 – 13.30 (рус.), 14.20

Смурфики в кино – 12-18.09 – 13.40

Как приручить дракона – 12, 15-17.09 – 16.40; 13, 14.09 – 11.00

Apollo kino Plaza

Долгая прогулка – 12, 15.09 — 13.55, 18.40, 22.05; 13, 14.09 — 18.15, 22.10; 15, 17.09 — 13.55, 19.10, 21.35; 16.09 - 15.55, 19.10, 21.35; 18.09 — 14.40, 19.10, 21.35

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12, 16.09 — 14.25, 19.00, 21.30; 13, 14.09 — 14.30, 19.00; 15.09 — 14.25, 18.40, 21.20; 17.09 — 14.05, 18.40, 21.30; 18.09 — 12.00, 19.05

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 12, 15, 16, 18.09 — 16.00, 20.20, 13.09 — 15.50, 19.00, 20.40; 14.09 - 5.50, 18.45, 20.40; 17.09 — 16.00, 20.45

Кроссы – 12, 15.09 — 11.30 (рус.), 11.40, 13.50, 16.50 (рус.), 18.10; 13, 14.09 — 11.30 (рус.), 12.00, 13.40 (рус.), 14.10, 16.20, 16.50 (рус.), 18.30; 16.09 — 11.30 (рус.),11.40, 13.50, 14.05 (рус.), 18.10, 18.20 (рус.);

17.09 — 11.30 (рус.),11.40, 13.50, 16.50 (рус.), 18.10; 18.09 — 11.40, 11.45 (рус.), 13.50, 14.05 (рус.), 18.10

Заклятие-4: Последние обряды – 12.09 – 16.10, 19.15; 13, 14.09 — 11.40, 16.30; 15-18.09 — 16.00, 18.50;

Истлевшее – 12.09 — 20.45; 13, 14.09 — 22.05; 15, 16, 18.09 — 18.00; 17.09 — 22.15

Открытый брак – 12.09 – 21.05; 13, 14.09 — 14.05; 15.09 — 19.05; 16.09 — 11.20, 20.30; 17.09 — 11.45; 18.09 — 22.10

Супруги Роуз – 12, 15, 16.09 – 11.45, 17.20; 13, 14.09 – 19.45; 17, 18.09 — 17.20

Пойман с поличным – 12.09 – 19.05; 13.09 – 22.10; 14.09 – 17.10; 15, 17.09 – 21.20; 16, 18.09 — 21.45

Выход 8 – 16, 18 .09 – 22.15

Материалистка – 12, 15-18.09 – 19.40; 13, 14.09 – 20.40

Дракула – 12, 17.09 – 18.00; 13.09 – 17.10; 14.09 – 21.55; 15, 16, 18.09 — 20.20

Час исчезновения – 12, 15.09 – 14.05, 22.10; 13, 14.09 – 20.50; 16, 18.09 — 16.15, 22.10; 17.09 — 22.10

Голый пистолет – 12, 15, 16, 18.09 – 17.05

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 12, 15-17.09 – 12.20; 13, 14.09 – 18.20

F1 – 12, 15-18.09 – 14.55, 19.00; 13.09 – 19.55; 14.09 — 14.20, 19.40

Одно целое – 12, 15.09 - 22.15

Мир юрского периода: Возрождение – 12, 15, 16.09 – 11.30

Пираты опасного моря: Капитан Клык — 12, 15-18.09 — 11.00; 13.09 — 10.50, 16.20 (рус.); 14.09 — 12.20, 16.20 (рус.)

Пушистый форсаж – 12, 17.09 – 11.40, 15.45 (рус.), 16.20; 13.09 — 12.15, 14.15 (рус.), 17.30; 14.09 — 12.00, 14.15 (рус.), 17.30; 15.09 — 11.40, 15.45 (рус.); 16.09 — 13.40, 15.45 (рус.); 18.09 — 12.40, 15.45 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при – 12, 15-18.09 – 12.55, 13.30 (рус.); 13, 14.09 – 11.15

Плохие парни - 2 – 12, 15-18.09 – 11.10 (рус.), 13.40; 13.09 – 11.45 (рус.), 11.50, 14.30; 14.09 – 11.45 (рус.), 11.50, 14.15

Смурфики в кино – 12, 15-18.09 – 15.10; 13, 14.09 – 13.30

Как приручить дракона – 12, 14.09 - 15.40

ApollokinoDomina

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 16-18.09 – 15.10

Долгая прогулка – 13, 14, 16, 17.09 – 21.30; 15, 18.09 – 18.20

Кроссы – 13, 14.09 – 11.10, 13.30 (рус.), 15.50; 15.09 – 11.00 (рус.), 11.10, 13.30 (рус.), 15.50; 16.09 – 11.10, 13.30 (рус.), 15.50, 18.20; 17.09 – 11.45, 14.05 (рус.), 18.30; 18.09 – 11.40, 14.00 (рус.), 16.30

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 13.09 – 13.30, 18.10; 14.09 – 18.10; 15.09 – 11.45, 18.10; 16.09 – 11.50, 18.10; 17.09 – 11.50, 20.45; 18.09 – 20.50

Заклятие-4: Последние обряды – 12.09 – 16.00, 19.00, 21.20; 13.09 – 16.50, 21.00; 14-18.09 – 18.00, 21.00

Открытый брак – 12.09 – 22.00; 13.09 – 18.35; 14.09 – 12.00; 16, 18.09 – 13.30; 17.09 – 11.00

Супруги Роуз – 12.09 – 13.40

Пойман с поличным – 12.09 – 11.05; 17.09 – 16.25

Материалистка – 12.09 – 12.20; 14.09 – 16.50; 15.09 – 13.15; 17.09 – 13.25

Час исчезновения – 12, 14, 15.09 – 15.05

F1 – 12.09 – 18.00, 20.50; 14.09 – 19.35; 15.09 – 20.50; 16.09 – 20.40

Пираты опасного моря: Капитан Клык – 12.09 – 18.45; 13.09 – 12.00 (рус.), 14.05

Пушистый форсаж – 12.09 – 11.10, 13.35 (рус.); 13.09 – 16.10; 14.09 – 14.25; 15, 16.09 – 15.55; 17.09 – 16.05; 18.09 – 15.50

Плохие парни - 2 – 12.09 – 16.15; 13, 16, 18.09 – 11.00; 14.09 – 12.30

KinoCitadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12.09 - 14.20, 17.30, 19.00, 20.25; 13.09 - 11.15, 14.55, 18.25; 14.09 - 11.45, 14.55, 20.25, 11.45, 14.55, 20.25

Долгая прогулка – 12.09 - 14.05, 16.15, 19.50, 22.25; 13.09 - 13.40, 16.00, 19.05, 22.25; 14.09 - 14.00, 16.05, 20.50, 14.00, 16.05, 20.50

Кроссы - 12.09 - 14.15, 16.30, 18.45; 13.09 - 11.00, 13.20, 13.45, 15.35, 16.05; 14.09 - 11.05, 13.20, 13.45, 15.35, 11.05, 13.20, 13.45, 15.35

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – 12.09 - 14.00, 15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 21.55; 13.09 - 11.30, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00; 14.09 - 11.00, 14.25, 17.00, 19.00, 21.00

Заклятие-4: Последние обряды – 12.09 - 14.35, 16.45, 19.10, 20.40, 22.00; 13.09 - 14.00, 15.45, 18.50, 21.10, 22.35; 14.09 - 12.20, 15.45, 19.20, 20.45, 12.20, 15.45, 19.20, 20.45

Истлевшее – 12.09 - 15.45, 22.30; 13.09 - 16.45; 14.09 - 21.05, 21.05

Открытый брак – 12.09 - 16.55, 21.35; 13.09 - 17.30, 20.20; 14.09 - 17.30, 20.30, 17.30, 20.30

Супруги Роуз – 12.09 - 14.25, 17.35, 21.00; 13.09 - 14.15, 17.25, 19.55; 14.09 - 14.40, 18.05, 20.15, 14.40, 18.05, 20.15

Пойман с поличным – 12.09 - 19.35, 22.10; 13.09 - 16.25, 21.40; 14.09 - 16.40, 20.05, 16.40, 20.05

Выход 8 – 12.09 - 21.40; 13.09 - 14.30; 14.09 - 19.50, 19.50

Материалистка - 12.09 - 14.40, 18.35, 21.20; 13.09 - 11.50, 14.45, 17.50; 14.09 - 12.00, 15.15, 18.20, 12.00, 15.15, 18.20

Дракула - 12.09 - 18.40; 13.09 – 19.25

Час исчезновения - 12.09 - 15.30, 17.40, 22.05; 13.09 - 12.45, 17.05, 21.15; 14.09 - 13.50, 17.25, 20.10, 13.50, 17.25, 20.10

Голый пистолет - 12.09 - 16.25; 13.09 - 20.25; 14.09 - 15.55, 15.55

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 13.09 - 20.35; 14.09 - 11.35, 11.35

F1 – 12.09 - 18.10, 20.20; 13.09 - 16.55, 21.00; 14.09 - 11.55, 17.20, 18.00, 20.40, 11.55, 17.20, 18.00, 20.40

Пушистый форсаж — 13, 14.09 - 11.20, 15.05 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при - 13.09 – 11.10 (рус.), 11.40 (рус.); 14.09 — 11.15

Плохие парни - 2 - 12.09 - 14.30, 17.25; 13.09 - 12.10, 14.35 (рус.), 17.55 (рус.), 18.20; 14.09 - 11.30, 12.35 (рус.), 15.00, 17.55

Смурфики в кино – 12.09 - 14.10; 13.09 - 11.25, 13.30 (рус.), 15.40; 14.09 - 11.40, 13.55, 16.10, 11.40, 13.55 (рус.), 16.10

Пираты опасного моря: Капитан Клык – 13.09 – 11.05, 13.15 (рус.); 13.09 – 11.10, 13.05 (рус.)

Киногалерея/К. Сунс

Открытый брак – 13.09, 18.09 – 20.00; 14.09 – 17.10; 15, 16.09 – 18.30

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 13.09 – 16.30; 17.09 – 18.20

Что случилось осенью – 13.09 – 18.10; 18.09 09 – 18.10

Cупергерои - 14.09 – 19.00

Комната – 15.09 – 20.20

Идеальные незнакомцы – 16.09 – 20.20

Безумно – 17.09 - 20.00

SplendidPalace

Аббатство Даунтон: Грандиозное завершение – 12.09 – 18.00; 13.09 – 17.30; 15.09 – 20.10; 17.08 – 19.15

Открытый брак – 12.09 – 17.45; 13.09 – 20.30; 16.09 – 17.30; 17.08 – 18.30

Супруги Роуз – 12.09 – 20.30; 15.09 – 18.00

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 12.09 – 19.50; 14.09 – 20.00; 16.09 – 19.45; 18.09 – 18.15

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 13.09 – 18.15; 15.09 – 19.30

Материалистка – 13.09 – 20.00

Финикийская схема – 14.09 – 18.00; 18.09 – 20.15

Жизнь Чака – 17.09 – 17.00