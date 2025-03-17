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«Ассимиляция латышского народа неизбежна, если не одумаемся»: Pietiek бьёт тревогу

Редакция PRESS 17 марта, 2025 11:22

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"Печально. Но сами, все сделали сами. Мы хотели получить молочные реки с кисельными берегами в кредит - что ж, мы получили то, что заслужили. Жизнь в очередной раз учит нас, что ничто не дается бесплатно. Выбирая богатство, карьеру и потребление сегодня в ущерб будущему, мы ухудшаем свои личные перспективы, и перспективы как народа, - пишет на портале Pietiek.com Айвар Стракшас, комментируя последние данные об очередном демографическом падении Латвии.

О пенсиях

Сегодня во многих областях происходят огромные перемены. Человечество переходит от однополярного мира, возглавляемого Западом и главным образом США, к многополярному миру. Это, безусловно, затронет экономику и финансы. Интересно, может ли кто-нибудь сейчас предсказать, чем все это закончится и куда пойдет?

В истории время от времени случается так, что войны, революции и амбициозные реформы разрушают существующий финансовый порядок и порядок прав собственности и создают новый. Создаются и новые пенсионные системы, которые игнорируют пенсии, рассчитанные и заработанные в предыдущие периоды. Наши родители хорошо это помнят. Накопленные пенсии в новых условиях заменяются минимальными. Настолько, насколько позволяют средства.

Не стоит питать иллюзий по поводу второго уровня пенсий. Кто вспомнит о нем в случае краха фондового рынка или серьезных изменений.

У нас было время, был пример Эстонии и даже предложения сделать второй пенсионный уровень добровольным. Правительства Кариньша и Силини, а также министры благосостояния упустили эту возможность. Теперь уже слишком поздно. Процесс начался, и нет никакой видимой заинтересованности в том, чтобы что-то изменить.

Иммиграция

Экономике нужны рабочие руки, и масштабная иммиграция неизбежна, как неизбежна и ассимиляция латышского народа на своей территории и изменение национальной структуры граждан Латвии, если не одумаемся. Это не первый случай в мировой истории.

О рождаемости

Все проблемы - в головах людей. Коренное население смогло восстановиться на территории Латвии, хотя и не без организованной дворянами иммиграции, даже после Великой чумы. Мы помним, что в те времена в некоторых районах вымерло все население, а в других смертность достигала 85%.

Сейчас ситуация не столь трагична. Но сможет ли латышский народ пройти через бутылочное горлышко в этом веке - большой вопрос. На мой взгляд, сможет, если большинство захочет. На данный момент никто не хочет, и никого нельзя заставить".

 

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