А вы хорошо посмотрели? — Синоптики поделились прогнозом до Рождества

В субботу и воскресенье ожидается преимущественно пасмурная погода, временами со снегом и дождем, температура воздуха составит -5...+5 градусов. Усилится юго-западный ветер, в воскресенье - северо-западный. На побережье ожидаются порывы ветра скоростью до 19 метров в секунду, в воскресенье - до 23 метров в секунду.

Согласно нынешнему прогнозу "Global Forecast System", в понедельник утром в восточной части страны ожидаются сильный снег и метель, при этом в Курземе воздух прогреется до +7...+9 градусов. В течение дня, начиная с запада Латвии, осадки прекратятся. Западный, северо-западный ветер во многих местах усилится в порывах до 18-23 метров в секунду.

Осадки, сильный ветер и непостоянная температура воздуха часто ожидаются и в продолжение декабря. Скорее всего, похожая погода будет и на Рождество.

Небольшие морозы могут чередоваться с сильной оттепелью, не исключены новые рекорды тепла. Дороги часто будут скользкими. Поднимется уровень воды в море и реках, некоторые реки - особенно в Курземе и западной части Видземе - на протяжении месяца могут выходить из берегов.