«Рига — самый контрастный город Балтии. Для меня Рига — это как Нью-Йорк, только небоскребов не хватает: там все вперемешку, бедность и маргиналы одновременно с дорогими заведениями и прилично одетыми людьми. Это современные дорогие бизнес центры, а рядом —подземные переходы с отвратительнейшим амбре», — это рецензия на Ригу от гостей столицы — от блоггеров из Эстонии.

«Ощущения, как будто бы переносишься назад во времени. В еще более бедную страну Восточной Европы».

«Сейчас тут день, а представим себя ночью, когда здесь мало людей, когда не только неудобно, но и как-то страшно спускаться в подземелье. Ну и разного рода товарищи тут тоже тусуются», — говорит специалист по городскому планированию Нейл Балгалис, проходя с LSM+ по подземному переходу.

С приведенным выше мнением эстонца он согласен: подземные переходы в центре Риги — пережиток времени.

«В 90-х в этих ларьках бушевала жизнь. Мы только проснулись от советской оккупации, все торговали, но потом мы поняли, что туннель — это неудобства. Это, конечно, вопрос привычки. Но это большое неудобство для самой главной персоны города — пешехода», — рассуждает Н. Балгалис.

Он отмечает, что подземный переход — это практически непреодолимый барьер для людей, передвигающихся на колясках. По его словам, для иностранцев неочевидно, что для того, чтобы попасть от торгового центра Stockmann в Старый город, надо спуститься в подземелье. Впрочем, многие приезжие вынуждены пользоваться подземными переходами в центре, и это Ригу не красит.

«На рынок 90% туристов проходит через этот туннель. Какое впечатление мы оставляем о своем городе? Это же вопрос престижа. Это красная лампочка!» — заявляет специалист.

Рижская дума эту «красную лампочку» заметила. По крайней мере в одном из переходов.

«Департамент заключил договор о размещении наземного пешеходного перехода на перекрестке улиц 13 января и Прагас. Мы планируем получить готовый проект в августе следующего года. В рамках проекта предусматривается перестроить светофор и часть дороги с учетом требований доступности среды, чтобы от Центрального рынка до Старой Риги можно было пересекать дорогу по земле», — говорит начальник думского Управления инфраструктуры сообщения Андрей Уртанс.

На вопрос, увидим ли мы когда-нибудь пешеходный переход вместо туннеля от Stockmann к Origo, он ответил: «Возможно. Это надо смотреть в контексте развития станций. Я думаю да, наземные переходы удобнее в плане доступности среды — и это приоритет. Про этот переход тоже будем думать».

Так что в ближайшее время остальные туннели никуда не исчезнут. Но обустройство пешеходного перехода возле рынка может начаться уже в начале 2026 года. Что после этого будет в подземелье, пока неизвестно.