А люди мокнут и мёрзнут: почему с рижских остановок снимают крыши?

Можно было бы долго смеяться, глядя, какую суету хозяева столицы развели вокруг навесов на остановках общественного транспорта. Но не до смеха пассажирам, которые в ожидании автобуса-троллейбуса-трамвая мокнут под осенним дождем, мерзнут в зимние метели, теряют сознание под летним палящим солнцем.

...Зима в разгаре, а навесы на остановках опять снимают, - удивляются и возмущаются рижане. К остановке на набережной 11 Ноября средь бела дня подъехала машина, демонтировали стеклянный павильон, - рассказывают свидетели. А здесь ведь пересадка на многие виды транспорта, здесь всегда ожидают транспорта много пассажиров.

Остановку у торгового центра Plaza много лет прикрывал солидный навес, под которым могли укрыться от дождя человек 20-30. Сняли, новый не поставили. Через несколько недель после того, как на остановке в Пурвциемсе появился навес, он был демонтирован. О подобных случаях сообщают и из других районов столицы.

Что же произошло? Те, кто постоянно ездит общественным транспортом, уже четыре года наблюдают эту чехарду с крышами на остановках...

Без крыши

Мы порылись в своих архивах и обнаружили сюжет для настоящего детектива – с интригой и непредсказуемым окончанием.

Весной 2021 года, как по мановению волшебной палочки злого чародея, стали пропадать навесы на остановках - причем без каких бы то ни было объявлений.

Мы тогда разузнали, что окончился срок договора между Рижской думой и компанией наружной рекламы JCDecaux, которая устанавливала навесы. Столичные власти не проявили инициативы в продлении договора - и компания дала команду снимать навесы. С десятков остановок – в центре, Кенгарагсе, Болдерае. Всего в столице 1 700 остановок, и только треть была оборудована навесами. Повезло тем, где сохранились примитивные, но крепкие павильоны с советских времен – три стенки и крыша.

Почему самоуправление не продлило отношения с компанией, которая годами обеспечивала удобства пассажирам, не сообщалось. JCDecaux ранее установила на остановках павильоны по стандарту европейских городов - при условии, что доход от размещенной на стенках рекламы пойдет компании. Возможно, стороны не договорились в вопросе дохода.

Или соответствующая служба самоуправления просто проморгала время окончания договора, ведь тогда в недрах самоуправления шли активные кадровые перестановки, да они и сейчас продолжаются - и, понятно, чиновникам не до рядовых рижан.

Тогда Рижская дума, стиль которой - амбициозные проекты и громкие презентации, бодро заявила о разработке нового дизайна навесов, которые должны визуально вписываться в городскую среду, защищать от непогоды и быть доступными для всех категорий жителей.

Была создана рабочая группа, проведен конкурс эскизов павильонов, состоялось народное обсуждение. Был одобрен вариант № 1: вместимость конструкции, хорошая видимость и защита от непогоды. Наверное, труды всех участников процесса были оплачены из городского бюджета.

Тогда же было обещано в следующем (2022-м!) году постепенно заменять ВСЕ устаревшие остановки. А для начала - установить 148 павильонов нового образца.

Через год после демонтажа навесов, в мае 2022-го, мы обратились в Рижскую думу с вопросом: «На каком этапе установка навесов?» Ответ: «Пока нет возможности указать точный период времени, когда самоуправление начнет строить/устанавливать новые остановки. Департамент сообщения РД (тогда он еще так назывался. - Авт.) объявил закупку на проектирование и строительство навесов на остановках. Не было подано ни одного предложения...»

Прошел год, другой, рижане уже отчаялись получить защиту от непогоды на остановках. И вот в марте 2024-го из Рижской думы пришел очередной ответ на наш запрос: «Самоуправление ищет возможности быстрее восстановить демонтированные остановки. После неудачных предложений о закупках компаниям будет предложено установить и содержать павильоны на остановках общественного транспорта с правом размещения рекламы».

Бинго! От чего ушли в 2021-м, к тому пришли в 2024-м. А люди мокнут, мерзнут...

Рано обрадовались

На остановки стали постепенно возвращаться навесы прежней конструкции – с силуэтом Риги на задней стенке павильона и металлической узкой скамеечкой. Но, как оказалось, рано радовались. Хозяева столицы не забыли своих грандиозных планов о креативных павильонах.

В июле 2024 года было объявлено об обещанном аукционе с правом установки, содержания павильонов и установки рекламы сроком на 20 лет. Планировалось, что первые навесы на остановках установят осенью 2024-го. Муниципалитет также определил определенные технические требования к навесам: размер, дизайн, освещение, электронное табло и прочие технические характеристики элементов - как для размещения рекламы.

А также: «У новых навесов будет особенный дизайн. Они будут просторнее, доступнее, с деревянными скамеечками и модифицируемыми крышами – с возможностями стеклянного, панельного и «зеленого» или растительного покрытия».

Новые посулы властей рижане встретили сдержанно. Обещать – не сделать. Смутили стеклянные крыши, которые в жаркое лето – погибель для ожидающих транспорт людей. А кто будет поливать, подстригать растительность на крыше? Выдержат ли навесы тяжесть земли с растениями?

Зачем эти изыски? Поставьте удобные павильоны и оставьте остановки в покое, - говорят рижане...

В ходе открытого конкурса на установку навесов из четырех претендентов победило ООО Palami, предложившее более короткие сроки установки и более низкую стоимость работ. Подсчитали. Разработка проектной документации по размещению или замене навесов первой очереди составляет 12,1 тысячи евро, а их установка и изготовление обойдутся примерно в 1 миллион евро. Примерно по 16 868 евро на навес (нехило, надо сказать).

На первом этапе обещали установить около 60 навесов на наиболее оживленных остановках: на набережной 11 Ноября, на улицах Слокас, Меркеля, Валдемара, Пернавас, Ранькя дамбис и других. Вот здесь-то в январе и начали демонтировать остановки – в самых оживленных местах пересадки с общественного транспорта...

Опять что не так?

И вот сообщение. Рижское самоуправление вынуждено временно приостановить замену павильонов на остановках общественного транспорта. Есть опасения, что не выполнены основные требования к монтажу и изготовлению конструкций, их механической прочности и устойчивости. Детализация металлических конструкций не была разработана сертифицированным проектировщиком строительных конструкций, поэтому безопасность, эксплуатационная надежность и долговечность конструкции не гарантируются.

В ходе проверки строительный надзор также нашел серьезные недоработки. Самоуправление как требовательный заказчик не может принять качество такой работы.

В свою очередь подрядчик ООО Palami опровергает претензии к качеству и надежности навесов. Решение разработано сертифицированными специалистами, все работы по нагрузке и качеству проверены. А обвинения – это происки конкурентов.

Самоуправление заказало независимую строительную экспертизу ООО AB Clausen Latvia, одновременно будут проводиться проверки элементов конструкций навесов. Если не будет полной уверенности в безопасности и качестве павильонов остановок, то самоуправление рассмотрит возможность объявления новой закупки...

Пока суд да дело, люди опять без крыши на остановках. Неужели никто в самоуправлении не сообразил, что не мешало бы сначала договориться с нынешним владельцем навесов, чтобы существующие сохранились до тех пор, пока не будут установлены новые?!

И такая возможность была. Компания JCDecaux Latvia готова была продлить договор с думой на условии размещения рекламы на остановках. Но не договорились. В ближайшем будущем планируется демонтировать еще 200 павильонов.

...Снимать защиту от непогоды на остановках – это, наверное, способ местных властей показать, как они относятся к жителям. А ведь эти люди, которые четыре года мокнут и мерзнут на открытых всем ветрам остановках, - электорат. И будут ли они голосовать на предстоящих выборах в самоуправление в июне за тех, кто их оставил без крыши, – это вопрос...

Эва ГАЙЛЕ