"Это не просто неудачное высказывание. Это открытое, циничное признание того, что качество жизни людей за пределами крупных городов не имеет ценности для правительства, - прокомментировал эту идею депутат Сейма от "Латвии ан первом месте" Эдмунд Зивтиньш.

Вместо того, чтобы искать решения, как укрепить регионы, как обеспечить жителям доступ к инфраструктуре, правительство фактически выражает готовность отказаться от тысяч латвийцев, которые живут в хуторах и небольших городах. Неужели люди, которые поддерживают жизнь в латвийской деревне, должны смириться с тем, что им просто «отключат свет»?

Это не план экономии – это скандал национального масштаба. В других странах после такого заявления все правительство ушло бы в отставку, потому что такие слова показывают отсутствие понимания и уважения к своему народу.

Более того, возникает вопрос: кому это выгодно? Цель состоит в том, чтобы сделать сельские районы непригодными для проживания, чтобы впоследствии их можно было использовать для строительства ветряных электростанций или других проектов? Неужели мы дошли до того, что власть в нашей стране работает не в интересах народа, а в интересах чужих?

Латвийские хутора – это основа народа, хребет нашей идентичности. Их уничтожение означает уничтожение самой сущности латвийского государства.

Народ должен требовать ответственности. Это не просто «неудачное заявление» – это атака на наш образ жизни, наши исторические корни и будущее. И такое нападение непростительно.

Как долго латыш может терпеть, что над ним издеваются и унижают?"