А хуторам отключим свет! Идея сэкономить на «хребте латышской идентичности» понравилась не всем (2)

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 17:24

Выбор редакции 2 комментариев

В долгосрочной перспективе государству следует более серьезно пересмотреть и оптимизировать функции, которые мы больше не можем позволить себе поддерживать в существующем объеме, в том числе, возможно, сократить дорожную сеть и «перерезать электричество на хуторах», заявил в эфире «Delfi TV» парламентский секретарь Министерства благосостояния Крист Берганс-Бергис (Союз зеленых и крестьян).

"Это не просто неудачное высказывание. Это открытое, циничное признание того, что качество жизни людей за пределами крупных городов не имеет ценности для правительства, - прокомментировал эту идею депутат Сейма от "Латвии ан первом месте" Эдмунд Зивтиньш. 

Вместо того, чтобы искать решения, как укрепить регионы, как обеспечить жителям доступ к инфраструктуре, правительство фактически выражает готовность отказаться от тысяч латвийцев, которые живут в хуторах и небольших городах. Неужели люди, которые поддерживают жизнь в латвийской деревне, должны смириться с тем, что им просто «отключат свет»?

Это не план экономии – это скандал национального масштаба. В других странах после такого заявления все правительство ушло бы в отставку, потому что такие слова показывают отсутствие понимания и уважения к своему народу.

Более того, возникает вопрос: кому это выгодно? Цель состоит в том, чтобы сделать сельские районы непригодными для проживания, чтобы впоследствии их можно было использовать для строительства ветряных электростанций или других проектов? Неужели мы дошли до того, что власть в нашей стране работает не в интересах народа, а в интересах чужих?

Латвийские хутора – это основа народа, хребет нашей идентичности. Их уничтожение означает уничтожение самой сущности латвийского государства.

Народ должен требовать ответственности. Это не просто «неудачное заявление» – это атака на наш образ жизни, наши исторические корни и будущее. И такое нападение непростительно.

Как долго латыш может терпеть, что над ним издеваются и унижают?"

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

