425 000 пособников нацистов: открытие архива в Нидерландах обернулось скандалом

Более 150 000 из них предстали перед судом и понесли то или иное наказание. Ранее эти записи были доступны только исследователям, посещающим Национальный архив Нидерландов в Гааге.

Оцифровать архив помогла исследовательская группа Huygens Institute в рамках проекта, субсидируемого министерствами юстиции, образования и здравоохранения.

"Этот архив содержит важные истории как для нынешнего, так и для будущих поколений, - говорится в заявлении института на его сайте. - Без цифрового доступа этого архива просто не существовало бы для многих, особенно для молодых поколений. Только широкомасштабный и легкий доступ позволит сохранить актуальность этого важного архива со всеми аспектами войны и позволит нам продолжать извлекать уроки из прошлого".

Архив содержит досье осужденных преступников, а также около 20 000 голландских граждан, которые записались на службу в немецкие вооруженные силы и были признаны коллаборационистами.

В нем также перечислены предполагаемые члены основанного Антоном Муссертом "Национал-социалистического движения" (NSB), фашистской политической партии. Это было крупнейшее в Нидерландах политическое движение, связанное с нацизмом. (В ноябре 1945-го Муссерт предстал перед специальным судом в Гааге по обвинению в государственной измене. Получив смертный приговор он был расстрелян 7 мая 1946 года).

В архиве также указаны имена людей, которые в результате расследования были признаны невиновными. Онлайн-база данных содержит только имена подозреваемых, но не уточняет, были ли они признаны виновными и в каком сотрудничестве с немцами их подозревали.

Согласно действующим правилам, лица, желающие ознакомиться с архивными файлами, должны подавать официальные запросы.

Хотя Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR) защищает персональные данные, он не распространяется на тех, кто умер, а это касается подавляющего большинства имен в архиве.

Голландское управление по защите данных отметило, что досье перечисленных лиц, включая тех, кто еще жив, содержат конфиденциальные данные, в том числе их религиозную принадлежность и политические убеждения.

Немецкая оккупация Нидерландов продолжалась на протяжении всей Второй мировой войны, начиная с вторжения в 1940 году и заканчивая освобождением союзниками в 1945-м. По оценкам, во время Холокоста было уничтожено более 100 000 голландских евреев.

Публикация архива вызвала болезненные дискуссии в Нидерландах. "Сотрудничество до сих пор является серьезной травмой. Об этом не говорят. Мы надеемся, что когда архивы будут открыты, табу будет снято", - сказал директор Национального архива Том де Смет.

Исследование Claims Conference, проведенное в 2023 году, показало, что почти 25% представителей голландского поколения Z считают Холокост мифом, а 53% всех жителей Нидерландов не признают, что он происходил в их стране.