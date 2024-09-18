"Увидел цену на мороженое в Rimi и пришлось убедиться, что я все еще в Латвии. С каких пор это взбитое сахарное мороженое Gotiņa стоит таких денег? Похоже, я давно не был в Rimi", - пишет Эдгар в социальной сети X, где опубликовал фотографию мороженого "Mājas Gotiņa". На ценнике указано, что за 500 граммов лакомства нужно заплатить 8,19 евро, а в уголке мелким шрифтом написана и цена за килограмм - более 16 евро.

Такая цена на мороженное местного производства вызвала волну негодования в социальных сетях. В комментариях отмечают, что это довольно смелое решение ставить такую же цену как и на итальянское мороженное Barattolino, которое отличается высоким качеством.

Также пользователи обнаружили, что точно такую же упаковку мороженного в магазинах других торговых сетей можно купить почти вдвое дешевле - за 4,59 евро. Комментируя такую разницу в ценах, пользователь Zīgerists пишет:

"Целевая аудитория Rimi - арабские шейхи. Еще поместили красную цену на желтый фон, как обычно бывает продуктов по акции, вероятно, чтобы кто-то не заметил и схватил этот неадекватно дорогой товар".

На это отвечают аргументом, что цену диктует покупатель. Если есть те, кто купит, тогда есть и тот, кто продает. В конце концов всегда можно воспользоваться своим правом не покупать этот товар по такой цене.

Но многие также отмечают, что сладости в наше время становится предметом роскоши, и приходится проходить мимо полок с лакомством из-за его дороговизны. Но есть и те, кто смотрит на это с оптимизмом:

"Вся семья стала питаться гораздо здоровее – больше не покупаем мороженое, чипсы, печенье, конфеты, соки и т. д. Мы едим яблоки, дешевые и полезные. Есть своя польза он наших мудрых торговых сетей", - отмечают пользователи.