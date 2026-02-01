15 украинских шахтеров погибли в результате удара российского БПЛА

Атака произошла сегодня днем в Павлоградском районе Днепропетровской области, рассказал глава региональной администрации Александр Ганжа. По данным ДТЭК, один из беспилотников нанес удар рядом с автобусом, который перевозил шахтеров после смены.



Ранения получили 17 человек, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.