11 дней в ледяной пустыне: альпинистка Наталья Наговицина погибла на склонах безжалостного пика Победы

25 июля, когда пришёл нужный момент, началось само восхождение. Казалось, оно прошло удачно — вершина была покорена. Но главный бой всегда ждёт на спуске. Что именно произошло в тех высотах, остаётся тайной гор. Известно лишь одно: 12 августа, на высоте около 6900 метров, Наталья получила тяжёлую травму ноги и уже не могла идти самостоятельно.

Мокринский спустился в лагерь за помощью, именно он поднял тревогу. А Зигмунд и Синигалья, находившиеся впереди, вернулись назад к Наталье. Они оставили ей спальный мешок, горелку, воду и еду — ценой собственных сил и жизней. Подъём стал роковым для Луки: он получил страшные обморожения. Ему и Гюнтеру удалось добраться до штурмового лагеря, но, собрав остатки мужества, они попытались вновь подняться к застрявшей россиянке. 15 августа сердце Луки остановилось. Его тело до сих пор лежит в ледяной пещере.

Попытки спасти Наталью с воздуха оказались безуспешными. 17 августа вертолёт Ми-8 Минобороны Киргизии попал в турбулентность и совершил жёсткую посадку — пострадали пилот и спасатель. Но 19 августа дрон всё ещё фиксировал её живой — из разорванной палатки она подавала сигналы руками. Однако черз три дня стали появляться сообщения, что на съёмке с дрона видно, что Наталья не подаёт признаков жизни. 23 августа было официально подтверждено сообщение о гибели альпинистки.

По данным SHOT, забрать тело альпинистки смогут только тогда, когда стихия позволит вертолётам подняться выше.

Спасательные группы, пытавшиеся эвакуировать тело итальянца, также были вынуждены прекратить работу. Лука вместе с немецким альпинистом пытался донести до Наговицыной газ и еду, но получил тяжелейшие обморожения и отёк мозга. На высоте 6900 метров он умер. Его тело, как и тело Натальи, ждёт эвакуации, когда на вершинах вновь установится тишина.

Пик Победы заслужил свою зловещую славу: он отобрал жизни более чем 150 альпинистов, и специалисты с самого начала говорили, что у Натальи почти не было шансов.

47-летняя Наговицина родом из Пермского края. Вместе с мужем она жила альпинизмом и горными забегами. И трагично, что погибла почти на той же высоте, где четыре года назад умер её супруг.

С 2016 года Наталья совершала серьёзные восхождения. В августе 2021 года вместе с мужем Сергеем она отправилась в международную экспедицию на пик Хан-Тенгри — семитысячник на стыке Казахстана, Киргизии и Китая. Тогда они отстали от группы, и на высоте у Сергея случился инсульт. У Натальи была рация, она была здорова и пыталась спасти мужа, довести его хотя бы до укрытия. Она вызвала помощь, но врачи убедили её оставить его и идти вниз, иначе погибла бы и она.

На высоте 6800 метров Наталья оставила Сергея, а сама начала спуск. Лишь на 6000 она встретила спасателей. Тело Сергея так и не удалось эвакуировать из-за плохой погоды, а спальный мешок, в который его укутали, ветром сорвало в пропасть.