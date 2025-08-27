Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Августа Завтра: Alens, Jorens, Zanis
Доступность

11 дней в ледяной пустыне: альпинистка Наталья Наговицина погибла на склонах безжалостного пика Победы

Редакция PRESS 27 августа, 2025 17:36

Важно 0 комментариев

Наталья Наговицина Фото: Из личного архива альпинистки

Летом 2025 года она вместе с международной группой решилась на отчаянное восхождение на самую коварную вершину Тянь-Шаня. В базовом лагере рядом с ней готовились к подъёму россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья.

25 июля, когда пришёл нужный момент, началось само восхождение. Казалось, оно прошло удачно — вершина была покорена. Но главный бой всегда ждёт на спуске. Что именно произошло в тех высотах, остаётся тайной гор. Известно лишь одно: 12 августа, на высоте около 6900 метров, Наталья получила тяжёлую травму ноги и уже не могла идти самостоятельно.

Мокринский спустился в лагерь за помощью, именно он поднял тревогу. А Зигмунд и Синигалья, находившиеся впереди, вернулись назад к Наталье. Они оставили ей спальный мешок, горелку, воду и еду — ценой собственных сил и жизней. Подъём стал роковым для Луки: он получил страшные обморожения. Ему и Гюнтеру удалось добраться до штурмового лагеря, но, собрав остатки мужества, они попытались вновь подняться к застрявшей россиянке. 15 августа сердце Луки остановилось. Его тело до сих пор лежит в ледяной пещере.

Попытки спасти Наталью с воздуха оказались безуспешными. 17 августа вертолёт Ми-8 Минобороны Киргизии попал в турбулентность и совершил жёсткую посадку — пострадали пилот и спасатель. Но 19 августа дрон всё ещё фиксировал её живой — из разорванной палатки она подавала сигналы руками. Однако черз три дня стали появляться сообщения, что на съёмке с дрона видно, что Наталья не подаёт признаков жизни. 23 августа было официально подтверждено сообщение о гибели альпинистки.

По данным SHOT, забрать тело альпинистки смогут только тогда, когда стихия позволит вертолётам подняться выше.

Спасательные группы, пытавшиеся эвакуировать тело итальянца, также были вынуждены прекратить работу. Лука вместе с немецким альпинистом пытался донести до Наговицыной газ и еду, но получил тяжелейшие обморожения и отёк мозга. На высоте 6900 метров он умер. Его тело, как и тело Натальи, ждёт эвакуации, когда на вершинах вновь установится тишина.

Пик Победы заслужил свою зловещую славу: он отобрал жизни более чем 150 альпинистов, и специалисты с самого начала говорили, что у Натальи почти не было шансов.

47-летняя Наговицина родом из Пермского края. Вместе с мужем она жила альпинизмом и горными забегами. И трагично, что погибла почти на той же высоте, где четыре года назад умер её супруг.

С 2016 года Наталья совершала серьёзные восхождения. В августе 2021 года вместе с мужем Сергеем она отправилась в международную экспедицию на пик Хан-Тенгри — семитысячник на стыке Казахстана, Киргизии и Китая. Тогда они отстали от группы, и на высоте у Сергея случился инсульт. У Натальи была рация, она была здорова и пыталась спасти мужа, довести его хотя бы до укрытия. Она вызвала помощь, но врачи убедили её оставить его и идти вниз, иначе погибла бы и она.

На высоте 6800 метров Наталья оставила Сергея, а сама начала спуск. Лишь на 6000 она встретила спасателей. Тело Сергея так и не удалось эвакуировать из-за плохой погоды, а спальный мешок, в который его укутали, ветром сорвало в пропасть.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 28.08.2025
С 1 сентября меняется порядок въезда граждан России и Беларуси
Bitnews.lv 6 часов назад
ЕС в ловушке «неравных договоров»
Bitnews.lv 6 часов назад
Малообеспеченные семьи смогут получить школьные наборы
Bitnews.lv 6 часов назад
В Риге 1 сентября общественный транспорт будет бесплатным
Bitnews.lv 7 часов назад
Самые грязные пляжи Латвии — Караоста в Лиепае и Майори
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: Бауска превратится в Шанхай
Sfera.lv 8 часов назад
Доставка печатной прессы под вопросом
Bitnews.lv 8 часов назад
Завтра в Латвии потеплеет до +23 градусов
Bitnews.lv 9 часов назад

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Читать
Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Читать

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Читать

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Читать

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Читать

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Читать