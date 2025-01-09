10 тысяч жителей Дрездена эвакуировали после обнаружения 250-килограммовой бомбы

На взрывное устройство наткнулись во время разборки частично обрушившегося моста Каролы через Эльбу. Власти немедленно приняли решение об эвакуации.

В четверг утром полиция оцепила примыкающий к месту обнаружения бомбы район и проверила, все ли жители покинули свои дома. Такое распоряжение получили в общей сложности десять тысяч жителей Дрездена в радиусе до одного километра от места обнаружения бомбы. Эвакуации подлежали также постояльцы близлежащих отелей. Только после проверки спасатели приступили к обезвреживанию механизма.

Временно перемещённых разместили в местном выставочном центре, здесь же развернули пункт по оказанию экстренной помощи. Для перевозки людей использовались автобусы.

Неразорвавшуюся 250-килограммовую бомбу нашли в столице Саксонии в среду при том, что один из пролётов моста Карола через Эльбу обрушился в сентябре. Причиной стала коррозия "усталость" стальной несущей конструкции. Никто не пострадал.

Дрезден печально прославился во время Второй Мировой войны как город, на который в феврале 1945 года союзники сбросили 4 000 бомб, превратив центр в руины и убив 25 000 человек.