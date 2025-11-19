10 лет роста: как компания Mile Logistics вышла на международный уровень и стала экспертом по уникальным грузам Новости партнеров Редакция PRESS 19 ноября, 2025 08:17 Новости партнеров

…Международной логистической компании Mile Logistics на днях исполняется 10 лет. За эти годы она приобрела отличную репутацию в секторе B2B, обросла крепкими партнерскими связями, собрала команду высококлассных специалистов, которым по плечу любые задачи.

2015. Комната на два стола и мечта покрупнее



Компания началась в маленьком офисе, где два стола занимали почти все пространство, а разговоры о финансах чаще сводились к тому, как закрыть аренду. Но была идея - создать логистику, которая держит слово. Так появился первый клиент… и первое доказательство, что путь выбран верно.

2016. Первые победы

Появились сборные грузы, отдел продаж и первые крупные задачи. Компания впервые почувствовала, что ее работа начинает менять жизнь клиентов - быстро, четко, надежно.

2017. Первые международные направления

Появились новые маршруты. Добавились сложные логистические цепочки. Компания сделала свой первый уверенный шаг на международную карту.

2018. Усиление таможенного направления

Скорость и точность оформления возросли. Получатели грузов почувствовали разницу в сроках.

2019. Из маленького офиса - в сердце порта



Переезд в современный офис рядом с Рижским портом стал моментом, когда стало ясно: Mile Logistics больше не маленькая команда энтузиастов. Таможенный склад, лицензии, новое оборудование.

2020. Когда мир замедлился, мы ускорились



Год, когда многие остановились. Mile Logistics – наоборот: автоматизация, CRM, сервис «под ключ».

2021. Команда, которая не боится сложных задач



Рост присутствия, сотрудничество с университетами, новые специалисты. Команда начала превращаться в тот самый «скелет» компании: надежный, грамотный, сильный.

2022. Выход на международную арену



Участие в международной выставке стало признанием работы за предыдущие годы. Mile Logistics заявила о себе вслух.

2023. Грузы, которые доверяют не всем



Получение лицензий на работу с фармацевтическими препаратами, что является самой тонкой зоной логистики - направлением, где требования особенно высоки.

2024. Структура, процессы, стабильность



Год прошел под знаком оптимизации: ясные департаменты, понятные процессы, усиление контроля качества.

2025. Идем своим путем. Меняя задачи, но сохраняя ценности

Меняются лишь задачи, а отношение к работе остается неизменным.

Чем живет и дышит компания сегодня? Об этом рассказывает основатель компании Mile Logistics Алексей МЕДЕКША.

- Алексей, успех Mile Logistics очевиден. Ваша компания берется за задачи любой сложности, предлагает своим клиентам широчайший спектр услуг. А с чего все начиналось 10 лет назад?

- Когда мы только начинали бизнес, ситуация на рынке была совершенно иная, чем сегодня: легче было находить сотрудников, тяжелее - клиентов. Поэтому мы решили, что будем выстраивать свою компанию под наших заказчиков. Например, одному из клиентов требовалась щепетильная обработка грузов, и мы научились сборным грузам. Другому заказчику нужна была перевозка ветеринарных грузов, и мы переехали в портовую зону, получили разрешения на грузы по ветеринарии. Можно сказать, что именно благодаря нашим клиентам все эти годы мы развивались, укреплялись как профессионалы и оттачивали свой сервис.

- Самый первый свой груз помните?

- Конечно! Мы работали над отправкой сборного груза дорогих электроинструментов и организовали индивидуальный сервис, полностью адаптированный под запросы заказчицы. Вплоть до того, что поднимали палету, фотографировали ее сверху, снизу, с боков. То есть давали полную гарантию, что груз доедет до конечного пункта в первоначальном состоянии. Сейчас мы успешно сотрудничаем и выстроили доверительные отношения. Кстати, это далеко не единственный клиент, с которым у нас сложились не только деловые, но и теплые человеческие отношения.

Создавая логистическую компанию как дело своей жизни, я мечтал о доверительных отношениях с партнерами. Может быть, поэтому заказчики, с которыми мы начали работать 10 лет назад, остаются с нами до сих пор, сегодня мы лишь пополняем их ряды.

- 10 лет назад на рынке логистики наверняка были лидеры, на которых вам, новичкам, хотелось равняться. Насколько помогали эти примеры в бизнесе и вообще насколько актуален чужой опыт?

- Да, были и лидеры, и примеры, на которые мы пытались равняться. Но наша компания с самого начала сделала выбор в пользу качества взаимоотношений: пусть клиентов будет не так много, зато отношения с ними станут стабильными и выгодными для обеих сторон. Мы шли по собственному пути, отдавая предпочтение не разовым сделкам, а долгосрочному партнерству.

Сейчас приятно осознавать, что мы догнали и перегнали многие компании по уровню сервиса и экспертности. Сегодня мы находимся на таком уровне, что невозможно назвать ни одного «узкого места», где бы мы «тормозили». Каждый наш сотрудник отлично знает специфику своей работы. У нас всегда есть отработанные, идеально просчитанные варианты.

На днях я поймал себя на мысли, что путь нашей компании за 10 лет напоминает превращение гусеницы в бабочку. Все эти годы мы росли, развивались, создавая прочную базу бизнеса. А сейчас отбросили кокон, гусеница превратилась в бабочку, расправила крылья и отправилась в свободный полет.

Искусство вычисления

- Чего вам удалось достичь за эти 10 лет?

- Наши достижения на сегодняшний день – выстроенная репутация в деловом логистическом мире, слаженная команда специалистов, современный офис, крепкие партнерские связи. Это наши самые главные активы.

Но мы на этом не останавливаемся: постоянно находимся в поиске лучших решений, в поиске новых связей и контактов, прокладываем свои дороги, укрепляем наш фундамент и верим в дальнейшее развитие и рост компании.

- Можно задать личный вопрос? Слово “логистика” восходит к Древней Греции, где оно означало “искусство счета” или “искусство вычисления”. Известно, что каждая профессия накладывает свой отпечаток. Вы – человек тотального контроля? Предпочитаете все контролировать в своей жизни?

- Хороший вопрос. Пожалуй, да. Где-то это помогает, где-то ограничивает. О тотальном контроле на работе речь давно не идет - он был важен много лет назад. А сейчас у нас достойная команда, и я полностью доверяю своим сотрудникам, поскольку мы все имеем общие ценности.

- Что это за ценности?

- Для нас очень важна взаимная лояльность, мы с заботой относимся к каждому клиенту, к каждому грузу, к каждому конкретному заказу. Особое внимание уделяем сервису. В этом плане мы – old school, поскольку сервис сейчас во многих компаниях, увы, не является приоритетом. А мы продолжаем придерживаться принципа: каждый запрос клиента должен получить своевременный и полный ответ. За 10 лет мы выработали общее понимание того, как должен выглядеть сервис. Договорные отношения не только на бумаге.

- Откуда вы берете кадры?

- Мы усиливаем команду как опытными логистами, так и перспективными молодыми специалистами. Благодаря партнерству с Институтом транспорта и связи мы привлекаем талантливых студентов, но в штат попадают только лучшие - после стажировки и реальной практики. Они приходят на стажировку, проходят отбор и продолжают развиваться уже под руководством профессионалов компании. Каждый гордится чем-то своим – я горжусь своей командой.

С заботой о вашем грузе

Девиз компании Mile Logistics звучит так: «С заботой о вашем грузе». В чем заключается эта забота и как строятся отношения в коллективе? Об этом рассказывают сотрудники компании.

Жанна КАРЕЛОВА, ассистент руководителя:

- Я вместе с Алексеем занимаюсь развитием компании. Наша команда отвечает за стратегическое продвижение Mile Logistics и укрепление позиций компании на международном рынке. Многие годы у нас замечательно работало «сарафанное радио». Но сейчас, в условиях конкуренции, несмотря на многолетнюю деятельность и участие в международных выставках, возникает необходимость наработки новых путей и поиска новых клиентов. Поэтому мы вплотную занимаемся маркетингом, чтобы знать: в каких областях нужно двигаться, где искать новые сегменты. Учитывая то, что весь мир сейчас идет в связке с искусственным интеллектом, эту отрасль мы тоже освоили.

Я в Mile Logistics работаю три года и хочу сказать, что компания мне очень близка по духу. Здесь ценят системность, ответственность и добросовестный подход к делу - те принципы, на которых строится по-настоящему надежная логистика.

Виктория БЛАГОНАДЕЖДИНА, руководитель логистического отдела:

- В компании я работаю почти с самого ее основания. На данный момент я отвечаю за управление, контроль операционной деятельности, за стабильность всех процессов, связанных с грузоперевозками. Это ежедневная работа с процессами, людьми и ситуациями. Сейчас я работаю над интересным проектом, который поможет нам вывести складские услуги и услуги по упаковке товаров на совершенно другой уровень.

Логистика - это невероятно интересная и динамичная сфера деятельности. Здесь особенно важны коммуникативные навыки. На первый взгляд кажется, что все просто: доставить груз из пункта А в пункт Б. Но за этим может стоять сложная система промежуточных этапов. Умение быстро перестраивать процессы - одно из ключевых в нашей сфере.

В логистике любое решение опирается на логическое мышление - от планирования до анализа. Недаром оба слова имеют общий греческий корень logos, что подчеркивает их внутреннюю связь. Без логики в нашей работе никуда.

В компании работает команда высококлассных специалистов. Каждый - эксперт в своем направлении, с аналитическим мышлением, широтой мысли и искренней любовью к профессии.

Наш принцип работы простой, но очень глубокий: «С заботой о вашем грузе». Это не просто девиз - это подход, который лежит в основе всех наших действий.

Елена МОЦКУС, специалист по логистике:

- Одни из самых «капризных грузов» - медикаменты. Они требуют тщательного контроля за температурой, ее надо проверять каждые четыре часа и предоставлять отчет клиенту.

Бывают очень необычные грузы. Один из них мне особенно запомнился. Мы везли лекарство для ребенка экспресс-доставкой, то есть очень срочно. От этого лекарства зависела жизнь маленького человека, и мы переживали буквально за каждый километр пути. К счастью, доставили вовремя и тем самым спасли чью-то жизнь.

В основе нашей работы - четкость, порядок и строгое соблюдение регламентов. Коллектив у нас сплоченный: нас объединяют общие ценности, профессиональные цели и взаимопонимание. Я уверена, что нашу компанию ждет долгий и успешный путь!

За 10 лет Mile Logistics прошла путь от небольшого проекта до устойчивой международной компании с сильной экспертизой и безупречной репутацией. Но главное достижение - сохраненные ценности и доверие клиентов, которые идут рядом с первого дня. Юбилей лишь точка на карте, а впереди у компании множество направлений, в которых она готова расти, развиваться и подтверждать свою надежность в каждом новом шаге.