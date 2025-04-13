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Звейсалниекс: «Я не знаю ни одного убежища — видимо, мне там места нет»

Редакция PRESS 13 апреля, 2025 11:10

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Одна из тем, широко обсуждаемых в соцсетях, это наличие в Латвии бомбоубежищ. Дискуссии вновь актуализировались после высказывания министра внутренних дел Рихарда Козловскиса о том, что в Латвии на данный момент имеется место в убежищах на 800 тысяч человек.

Очень многие критикуют это высказывание, считая его, мягко говоря, оторванным от реальности. В частности, адвокат Артур Звейсалниекс пишет по этому поводу следующее:

"Я лично не знаю ни одного убежища - видимо, я не из этих 800 тысяч, для которых там предусмотрены места. Надеюсь, каждый из вас знает свое место в убежище, которых якобы хватит на 800 тысяч человек. Каждого, кому полагается это место, поди, оповестят лично, так как публичной информации об этом нет".

И вот как откликаются пользователи на его пост:

- Видите, Артур, вы не входите в этот золотой миллиард. Я тоже нет.

- У меня есть погреб, но там уже - картошка, варенье и чупакабра.

- Будет письмо на сайте e-latvija, но ресурс зависнет, когда все 800 тысяч попытаются открыть сообщение.

- Я тоже нет. Если сам особо не будешь интересоваться, никто и не расскажет. Возможно, очередная гостайна или полное равнодушие к гражданам.

- Мне бы скорее хотелось информацию о том, как, например, сделать свой подвал надежным убежищем. Я знаю, что у меня на работе в подвале есть одно из убежищ, но не знаю, пустят ли меня туда, да еще с семьей.

- На все Марупе три места, и все далеко от центра Марупе. Яунмарупе, Бабите и Спуньциемс. Короче, моя судьба решена - я живу в многоэтажке без подвала.

- Территория Латвии обширная. Главное - рассеяться по сельской местности.

- Господам воевать надо идти, а не в убежищах сидеть.

- Нафиг они нужны, я этот гриб хотел бы увидеть вживую, а не годы после этого в подвале жить.

- А что опять случилось, раз прятаться надо? Я так и не понял.

 

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