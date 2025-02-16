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Зима пока не отступает, но тепла становится больше: какой будет погода на следующей неделе

© LETA 16 февраля, 2025 17:39

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В начале недели в Латвии еще ожидается снегопад и холодный воздух, однако постепенно будет теплеть и снега поубавится, как прогнозируют метеорологи.

Если в течение уходящей недели погоду "диктовал" антициклон, который принес сухость и холод, то в ближайшие дни более ощутимым будет влияние циклона: облака, которые образуются в морозном воздухе над морем и заливом, принесут снегопады, снежный покров увеличится, по-прежнему сохранится холодный воздух.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник и во вторник на большей части территории Латвии пройдут снегопады, причем наиболее сильные ожидаются в западных и центральных районах.

В середине недели снегопады местами еще продолжатся, солнце время от времени будут закрывать облака. Снежный покров кое-где еще немного увеличится, но в целом распространенность и интенсивность осадков снизятся. Ночи на большей части территории страны останутся морозными, но днем, преимущественно в западных и центральных районах, температура воздуха уже будет выше нуля.

В следующие выходные атмосферное давление, предположительно, повысится, ожидается более сухая погода. В страну постепенно придет более теплый воздух, на обширных территориях снежный покров начнет таять. Ночи все еще будут холодными, но днем столбик термометра во многих местах будет колебаться около нуля.

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