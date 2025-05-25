Жуткая статистика: в Добельской больнице в прошлом году умер каждый десятый пациент; каковы причины?

В больницы Добеле, Кулдиги, Цесиса, Балви и Юрмалы попадает много пациентов из местных пансионатов и клиентов паллиативного ухода. По мере старения нации число умерших в больницах продолжит расти.

По информации Национальной службы здоровья, именно в Добельской больнице самый высокий показатель смертности по сравнению с другими больницами того же уровня - 11%. 9% в 2024 году умерло в объединении Балвской и Гулбенской больниц, 7% - в Цесисе, Юрмале и Кулдиге, далее идут Огре и Мадона. Все это больницы 3-го уровня, обеспечивающие услуги терапии, хирургии, гинекологии, педиатрии, травматологии, неврологии и реабилитации, а также уход за хроническими пациентами. А также роды (кроме Цесиса).

Руководитель Добельской больницы Леон Зариньш по телефону ответил: "Статистика такова, какова есть. Это сухие цифры, соберите данные по всем больницам".

Председатель правления больницы от интервью на камеру категорически отказывается - все, дескать, сказано в годовом отчете. Поэтому съемочная группа отправилась в краевую думу.

Ее глава Иварс Горскис не считает такой процент смертей чем-то из ряда вон выходящим: если проанализировать причины, то видно, что умерли пациенты с последней стадией рака и люди с нелеченными хроническими заболеваниями.

"Одна из причин такова, что для больницы 3-го уровня такой процент адекватен! Мы знаем, что 4-й и 5-й уровень проводит сложные манипуляции, а когда там помочь не могут, перенаправляют на 3-й уровень. Кроме того, здесь помогают пожилым людям, хроническим больным, которые слишком поздно обращаются за помощью. Причем эти больницы находятся в сельских регионах, где много крупных пансионатов. Как у нас в Добеле и окрестностях. Они тоже попадают в эту больницу, где проводят последние дни своей жизни. Одна из самых больших проблем - паллиативный уход. Это проблема всей Латвии. Когда просто выписывают. И кто тогда будет оказывать эту помощь? Хорошо, что есть больницы такого уровня!"

Руководитель Земгальского контрольного отдела Инспекции здоровья Айриса Лапиня поясняет, что последний раз плановая проверка в Добельской больнице проводилась в 2022 году. Однако при таких проверках случаи смерти не рассматриваются. Если кому-то из близких кажется, что при лечении допущены ошибки, он может подать заявление. В 2024 году в Фонд врачебного риска было подано 29 заявлений в связи со случаями смерти в больницах. Один из них произошел именно в Добеле.

Лапиня говорит, что этот случай касался педиатрии, близким пациента выплачена компенсация в размере свыше 7000 евро - это не максимальная сумма. Если бы инспекция обнаружила грубую ошибку или халатность, максимальный размер компенсации достиг бы 140 тысяч евро.

Оснований для беспокойства не видит и Минздрав. Как раз наоборот, по мере старения нации число умерших в больницах продолжит расти. Директор департамента медицинского ухода Минздрава Санита Янка дает такое объяснение: "Мы этого и не скрываем. Того, что такие пациенты будут, их будет все больше, так как возможности лечения и диагностики расширяются. Таким пациентам тоже где-то надо лечиться. Мы не всех можем отправить по домам. Не всех близкие могут забрать. Не всех можно определить в учреждения по уходу. Этот локальный уровень ухода будет еще сильнее нужен!"

В Добельской больнице много вложено в ремонт помещений и аппаратуру, но проблема в привлечении врачей и медсестер. Здесь также оборудована лаборатория - это тоже влияет на качество лечения.