"Вот, электропастух, сильный, хороший, и всё - медведей нет!" - говорит Артурс Виксне, владелец крестьянского хозяйства "Krogdambji" в Алойской волости. Уже несколько лет он охраняет свои ульи, расположенные рядом с домом и на опушке леса, с помощью электропастуха.

"Я читал, что в Финляндии его используют и что он работает, и я тоже его туда-сюда таскал; потом зять сказал, что для пастуха лучше солнечные батареи, а не батарейки. Первый год у меня были батарейки, но с панелями просто замечательно", - говорит фермер.

У электропастуха есть звук, и сзади мигают лампочки - и зелёные, и синие. Одно время медведи были частыми гостями на этой ферме и уничтожили 15 пчелиных семей. Раньше, пока решение не было найдено, было испробовано множество способов отпугивания. "Вечерами я сжигал всякие вонючие вещества, какие только мог придумать, а утром смотрю, медведь все равно приходил".

(Lsm.lv)

