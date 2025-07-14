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Жители Видземе нашли хороший способ отпугивать медведей: перенимаем опыт (2)

© LETA 14 июля, 2025 11:23

Новости Латвии 2 комментариев

Данные мониторинга прошлого года показывают, что в Латвии обитает около 150 медведей. Охотники считают, что их может быть гораздо больше. Тот факт, что медведи обитают в большом количестве и в Видземе, подтверждается камерами видеонаблюдения у кормушек для животных, а многие жители Видземе видели самого хозяина леса или его следы, да в ульи медведи заглядывают в ульи довольно часто.

"Вот, электропастух, сильный, хороший, и всё - медведей нет!" - говорит Артурс Виксне, владелец крестьянского хозяйства "Krogdambji" в Алойской волости. Уже несколько лет он охраняет свои ульи, расположенные рядом с домом и на опушке леса, с помощью электропастуха.

"Я читал, что в Финляндии его используют и что он работает, и я тоже его туда-сюда таскал; потом зять сказал, что для пастуха лучше солнечные батареи, а не батарейки. Первый год у меня были батарейки, но с панелями просто замечательно", - говорит фермер.

У электропастуха есть звук, и сзади мигают лампочки - и зелёные, и синие. Одно время медведи были частыми гостями на этой ферме и уничтожили 15 пчелиных семей. Раньше, пока решение не было найдено, было испробовано множество способов отпугивания. "Вечерами я сжигал всякие вонючие вещества, какие только мог придумать, а утром смотрю, медведь все равно приходил".

(Lsm.lv)
 

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Комментарии (2) 5 реакций
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