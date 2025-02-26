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«Живут, как дети цветов»: армию чиновников предлагается превратить в армию солдат-резервистов

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 16:04

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Обсуждая безопасность Латвии в контексте России, Америки и Украины, председатель правления общества “Drone Force – Europe” Виестурс Силениекс подчеркнул, что представителям государственной власти необходимо глубже разбираться в вопросах угроз безопасности. Он заявил:

“Госуправление надо отправить в Адажи на курсы. Я не говорю о том, чтобы гонять их по полигону с оружием и в форме. Абсолютно нет. Им просто нужно вложить в головы, в мозг понимание того, где мы находимся, какова ситуация с угрозами и чего нам необходимо добиться.”

В передаче “Kārtības rullis” на TV24 вместе с Силениексом в дискуссии участвовали также парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка, заместитель председателя Комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава, а также директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Все они признали, что государственная бюрократия часто замедляет процесс принятия решений.

Силениекс отметил, что многие чиновники недостаточно информированы о ситуации с безопасностью страны.

“Большая часть чиновников живёт, как дети цветов. Знаю по собственному опыту, когда речь идёт о государственных резервах: когда я доказываю необходимость той или иной позиции, в ответ слышу: ‘Да брось! Какая ещё война?! Да ничего же не будет! Самое страшное, что у нас может случиться в стране, – это наводнение в Екабпилсе, и оно коснётся всего 20 человек. Да брось, ну какие резервы тебе нужны!’”, – рассказал Силеникс, подчеркнув, что многим государственным служащим не хватает понимания внешних угроз, из-за чего они не способны принимать соответствующие решения.

Янис Домбрава согласился с этим мнением, подчеркнув, что все государственные служащие должны пройти обучение резервистов, что, по его мнению, поможет сформировать правильное понимание необходимых решений и поспособствует созданию военного резерва. “Мышление изменится очень быстро, осознание необходимости того или иного решения возрастёт, и мы значительно увеличим свои военные резервы”, – добавил он.

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