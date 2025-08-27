Жители в ужасе: молния ударила в частный дом

Громовые раскаты жителям были слышны до 9:00 утра. На чердаке здания вспыхнул пожар, и пока спасатели были в пути, хозяева дома самостоятельно эвакуировались из помещения.

Пожарные справились с работой по указанному адресу менее чем за два часа. Ранее сообщалось, что единственный способ защитить имущество от поражения электрическим током — это громоотвод .

Ночью соседи слышали, как из окна выбрасывают вещи. Было ясно, что случилось что-то плохое.

В отличие от упавшего окурка или неправильно установленного газового баллона, пожар, вызванный молнией, — это естественное явление, обладающее сверхъестественной силой.

«Оценивая силу удара молнии, её можно сравнить с ядерным оружием. Мы не сталкиваемся с ней в повседневной жизни и не понимаем, насколько огромна её энергия», — говорит специалист по молниезащите Валтерс Стаде.