Жители в ужасе: молния ударила в частный дом

27 августа, 2025 18:57

0 комментариев

Пожар в Кадаге потряс жителей улицы Цирулю. Вчера утром в частный дом ударила молния, и он загорелся. К счастью, никто не пострадал, а спасателям удалось локализовать пламя, не причинив значительного ущерба зданию, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Громовые раскаты жителям были слышны до 9:00 утра. На чердаке здания вспыхнул пожар, и пока спасатели были в пути, хозяева дома самостоятельно эвакуировались из помещения.

Пожарные справились с работой по указанному адресу менее чем за два часа. Ранее сообщалось, что единственный способ защитить имущество от поражения электрическим током — это громоотвод .

Ночью соседи слышали, как из окна выбрасывают вещи. Было ясно, что случилось что-то плохое.
В отличие от упавшего окурка или неправильно установленного газового баллона, пожар, вызванный молнией, — это естественное явление, обладающее сверхъестественной силой.

«Оценивая силу удара молнии, её можно сравнить с ядерным оружием. Мы не сталкиваемся с ней в повседневной жизни и не понимаем, насколько огромна её энергия», — говорит специалист по молниезащите Валтерс Стаде.

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

21:27

0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

20:57

0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

20:36

0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

20:22

0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

19:45

0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

19:14

0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

19:12

0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителям, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

