Что из этого вышло, в красках рассказал на своем канале в Tik Tok Янис Плявиньш: " За то, что один из совладельцев дороги не подписал проект строительства, кекавская стройуправа оштрафовала весь поселок! Штраф в размере 300 евро наложен на каждого домовладельца".

Янис Плявиньш отправился в кекавскую стройуправу лично посмотреть в глаза ее руководству. Праведный гнев домовладельцев и владельцев дороги понятен: как же так, люди за свой счет привели дорогу в порядок, а их вместо "спасибо" еще и оштрафовали. Но глава Кекавской стройуправы, в ответ на вопрос "И вам не стыдно?" честно ответила: "Нет, не стыдно. Мы действуем по закону".

Платите штраф или разбирайте дорогу

Кекавская стройуправа расценила действия жителей самоуправство: раз дорога - совместная собственность, то и подписаться под проектом должны все. Нет подписи хотя бы одного владельца? Строительство незаконное, штраф 300 евро всем остальным. Что же делать с самой дорогой, выложенной брусчаткой? Глава стройуправы Кекавы им отвечает: или уговаривайте совладельца все-таки подписаться под проектом поставить, или разбирайте дорогу.

Комментирует эту ситуацию член Объединения юристов Латвии Айгар Эвардсонс:

-К сожалению, в этом деле свою роль сыграл человеческий фактор - из-за личного конфликта между жильцами их взаимоотношения были испорчены, и это не пошло на пользу общему делу. Я не стану углубляться в детали, но суть дела в том, что жильцы не смогли достичь компромисса про обсуждении проекта дороги и построили дорогу, не добившись общего решения всех владельцев собственности. Конечно, это нарушение. А потому Стройуправа действовала юридически правомерно - глава Стройуправы вправе наложить административный штраф, который собственники, при желании, могут оспорить - сначала в Кекавской думе, а затем, если самоуправление все-таки оставит в силе это решение, и в Административном суде.

А что говорят в Кекавской думе?

Официальный ответ от Кекавской думы Press.lv тоже получил. Его подготовила Эва Дишлере, старший специалист Кекавского самоуправления по общественным отношениям.

Чтобы согласовывать строительные работы, "владельцам совместной собственности следует заручиться 100%-ной поддержкой всех совладельцев, заверенной их подписями. Права на объект имеют все владельцы в равной мере, а потому следует считаться не только со своими желаниями, но и с правом, мнением, возможностями и волей других совладельцев, поскольку вести какие-то действия с совместной собственностью или ее частью можно лишь с согласия владельцев.

Если же кто-то из них начинает действовать автономно, такие действия являются противоправными и не имеют силы. Кроме того, остальным владельцам должен быть возмещен ущерб, который им был этим нанесен. Итак, ни один отдельно взятый совладелец не вправе без согласия других отягощать собственность, отчуждать ее или изменять. А у каждого совладельца общей собственности есть право протестовать против такого поведения одного или нескольких собственников. Такое право у него не может быть отнято даже большинством голосов остальных.

Если упоминаем ситуацию, при которой в общей собственности планируется перестройка, важно понимать, что инициировать такие действия может и один из собственников, а вот само строительство невозможно без согласия всех до одного совладельцев. Подписями следует заручиться на стадии согласования идеи проекта строительства. Приступать к строительству можно только после согласования проекта всеми совладельцами. Если же строительство начато до того, как документация согласована и получено согласие всех совладельцев, такое строительство можно смело признать самовольным".

И что теперь делать?

Интересно, что за ликвидацию последствий, нанесенных строительством на участке, находящемся в общей собственности, отвечают солидарно все совладельцы, - и те, кто желает согласовать застройку, и те, кто категорически против, отмечает Айгар Эвардсонс.

- Неужели нельзя решить этот вопрос с дорогой мирным путем?

- Обычно такие вопросы решаются путем компромисса. Нельзя же постоянно делать друг другу назло. Путей решения несколько: можно добыть подпись недовольного совладельца, договорившись с ним, чтобы подписался под проектом, или же придется разобрать дорогу самим. Ведь как ни крути - это самовольное строительство. Если этого не будет сделано, у самоуправления два пути - либо продолжить штрафовать владельцев собственности, пока они не договорятся, либо самому снести самовольно построенный объект. А затраты опять же придется взыскать с совладельцев. Но в случае с кекавской Стройуправой, насколько мне известно, владельцев дороги не собираются беспрерывно штрафовать каждую неделю, хоть это и позволяет закон. Будут действовать разумно.

- Почему вообще сложилась такая ситуация?

- Возник такой казус, когда из-за одного человека страдает все общество. Один из совладельцев этой улицы просто не желает платить за дорогу, покрывать часть затрат на ее возведение, потому и отказывается подписаться под проектом. А по закону принудить его подписываться и платить нельзя. Напротив, без его согласия, как совладельца дороги, никакого строительства и никаких других действий с этой дорогой производить не позволительно.

Чисто по-человечески, несправедливо, что из-за одного человека должны страдать все остальные. Но законодатели уже постепенно работают в направлении поправок. Этот случай при очередных поправках к закону должен стать вопиющим примером для законодателей, к чему может привести такая норма, когда один совладелец может заблокировать общее решение остальных жильцов и все инициативы.

- Пока законодатели думают, как изменить закон, что делать людям в данной конкретной ситуации?

- Они могут добровольно произвести демонтаж дороги. Если это будет делать самоуправление - то это уже будет производиться в принудительном порядке. И все затраты будут взысканы и совладельцев в равных частях. Мое личное мнение - нужно собраться вместе всем совладельцем, сесть за стол переговоров и решить, что целесообразнее делать дальше. Не разобрать дорогу и испортить ее, а найти более разумное решение. Но еще раз напомню, что Стройуправа в этом случае, налагая штраф, действовала в правомерно.

...Что ж, стройуправа соблюла букву закона. Но ведь есть еще и дух закона, не так ли? Правомерно будет также спросить: а кто пострадал оттого, что жители отремонтировали дорогу? Есть такие? Поднимите руку!

А если никто не пострадал, то за что же наказывать людей?