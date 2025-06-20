Житель Латвии стал наркобароном в Испании, но его поймали и экстрадировали

С начала 2020 года по осень 2024 года организованная преступная группа, состоящая из четырёх человек, занималась производством марихуаны в закрытых помещениях в Испании, а затем организовывала её транспортировку в Латвию и Норвегию для дальнейшей реализации. В состав группы входили граждане России и Молдовы, в отношении которых уголовные дела были возбуждены в других странах.

Члены группы, движимые корыстными мотивами, договорились о совместных действиях и распределили роли с целью незаконного приобретения, хранения, транспортировки и реализации наркотических веществ в крупных размерах. Один из участников координировал деятельность группы, вёл учёт прибыли и распределял полученные преступным путём средства между участниками. Остальные отвечали за выращивание и контроль марихуаны в Испании, её закупку, хранение и транспортировку для дальнейшей продажи.

Один из членов группы также вёл учёт наркотиков, привезённых из Испании, и занимался получением средств от их реализации через неустановленных лиц, которые занимались сбытом марихуаны в Латвии и Норвегии. Этот же человек распределял полученные средства между участниками, отчитываясь перед лидером группы.

Группа активно занималась легализацией полученных преступным путём денежных средств, пытаясь скрыть их происхождение, местонахождение и движение. Лидер группы привлёк к этому процессу членов своей семьи — мать, отца и жену, — которые регулярно вносили наличные деньги на банковские счета в Латвии, легализуя таким образом не менее 70 тысяч евро.

Другая участница группы внесла на свои счета не менее 19 695 евро преступных средств, а её доверенное лицо — не менее 10 050 евро. Кроме того, эти две женщины совместно пытались легализовать около 31 788,98 евро, конвертируя их в другие активы, включая покупку недвижимости в Риге и регулярные банковские переводы для погашения кредита за неё.

На финансовые средства, недвижимость и другие материальные ценности, принадлежащие участникам группы, был наложен арест.

Лидер группы также незаконно приобрёл и хранил в своём доме в Латвии огнестрельное оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения.

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены девяти лицам, четверо из которых находятся под арестом. Благодаря успешному международному сотрудничеству с Испанией, где были собраны доказательства и проведены задержания, трое обвиняемых были арестованы в Испании и экстрадированы в Латвию. Дело передано на рассмотрение в Суд по экономическим делам.

Управление по борьбе с организованной преступностью и серийными тяжкими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Латвии продолжает предварительное расследование по ещё одному выделенному делу, связанному с деятельностью этой группы. Ожидаются дополнительные сведения от иностранных правоохранительных органов.

Прокуратура подчёркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.