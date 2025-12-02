Защита глаз зимой: не недооценивайте влияние солнца — оно гораздо вреднее, чем экраны гаджетов Реклама Редакция PRESS 2 декабря, 2025 13:15 Реклама

Почему зимой важно носить солнцезащитные очки — даже тогда, когда солнце не светит или небо затянуто облаками? Как недостаточная защита глаз может вызывать головные боли и усталость? И какие очки выбрать, чтобы они были универсальными и подходили как для зимы, так и для лета? На эти вопросы отвечают специалисты оптики «Fielmann».

Влияние солнца зимой сильнее, чем кажется

Зимой солнце находится низко над горизонтом. Из-за этого солнечные лучи падают под меньшим углом и особенно интенсивно отражаются от снега, льда и других поверхностей. Такие блики могут быть чрезвычайно яркими и напрягать зрение гораздо сильнее, чем летом.

Даже в пасмурную погоду в окружающую среду попадает достаточное количество вредных ультрафиолетовых лучей, которые при длительном воздействии могут способствовать развитию заболеваний глаз, например, катаракты. Особую осторожность следует соблюдать любителям зимних видов спорта — в горах интенсивность UV-излучения увеличивается примерно на 10%, а снег способен отражать до 85% ультрафиолетовых лучей.

Часто ошибочно считается, что основной источник синего света — экраны гаджетов. Однако исследования показывают, что синий свет, излучаемый солнцем, может быть до 100 раз интенсивнее синего света от цифровых устройств.

Усталые глаза и головные боли: причина может быть в свете

Зимой глаза подвергаются особенно большой нагрузке — как от солнечного света, так и от искусственного освещения. Уличные фонари, фары автомобилей и более раннее включение домашнего освещения создают дополнительные контрасты, которые могут вызывать усталость глаз, сонливость и головные боли. Многие даже не подозревают, слезотечение и дискомфорт возникают именно из-за слишком яркого окружающего освещения.

Только в оптиках «Fielmann» доступна бесплатная диагностика LUMIZ 100 — специальный тест, который определяет, в какой световой среде ваши глаза испытывают наибольшую нагрузку и какие линзы могут помочь уменьшить этот дискомфорт.

Какие очки выбрать для зимы (и лета)?

Современные технологии позволяют существенно снизить воздействие окружающего света на глаза. Специалисты советуют обратить внимание на два решения:

Фотохромные линзы Transitions GEN S

Отличный выбор для зимы — очки нового поколения Transitions GEN S, которые адаптируются к уровню внешнего освещения. Их фотохромные линзы темнеют в зависимости от интенсивности света. Ещё одно преимущество — защита от вредного синего спектра: при наличии специального покрытия уровень защиты может достигать до 87%!

Поляризованные линзы

В особенно солнечный и снежный зимний день поляризованные очки уменьшают ослепляющие блики и обеспечивают более чёткое и контрастное изображение. Их преимущество заключается в том, что они эффективно устраняют отражения от окружающих virsmām, позволяя видеть естественные цвета и снижая нагрузку на глаза.

Не забывайте о здоровье глаз детей

Взрослые нередко заботятся о своей защите от солнца, но не всегда уделяют достаточно внимания защите глаз детей. Исследования показывают, что до 80% повреждений глаз, вызванных интенсивным солнечным светом, происходит в возрасте до 18 лет. Детские глаза особенно чувствительны к внешнему воздействию, поэтому им необходима особая защита.

Специалисты «Fielmann» рекомендуют позволить детям самим выбирать понравившуюся оправу — так они будут охотнее носить очки и относиться к ним аккуратнее.

Защита глаз зимой не менее важна, чем летом. Солнце и окружающее освещение могут создавать значительную нагрузку на зрение — это вызывает усталость, снижает зрительный комфорт и увеличивает риск развития заболеваний глаз. Правильно подобранные очки могут существенно улучшить самочувствие как зимой, так и летом.

Приходите в оптику «Fielmann» — специалисты бесплатно проверят ваше зрение и помогут выбрать те линзы, которые лучше всего защитят ваши глаза в повседневной жизни и в любой световой среде. Профессиональная консультация, индивидуальный подход и комфортное зрение круглый год — об этом позаботится «Fielmann».