Зарплаты в 5–7 раз ниже, ночные смены и без выходных: раскрываются проблемы внутри airBaltic

Ранее сообщалось, что в передаче «900 секунд» на TV3 обсуждалось недовольство сотрудников airBaltic и судебные процессы против работодателя. В настоящее время в латвийских судах рассматривается около восьми дел, где сотрудники жалуются на airBaltic. Нарушения связаны с правом на отпуск, а родители маленьких детей протестуют против работы в ночное время. Работникам не предоставляются законные отпуска, а пилотов и бортпроводников систематически вызывают на работу в их выходные. Кроме того, экипажи арендованных самолетов, фактически работающие на Lufthansa, получают зарплату, выплачиваемую в Латвии, которая значительно ниже, чем в самой компании Lufthansa.

Нарушения трудовых прав в компании

Даце Каваса опровергла появившуюся информацию об увольнениях сотрудников airBaltic без предупреждения. «Это абсурд. Трудно представить, кто пустил этот слух», — отметила она, пояснив, что в случае массовых увольнений должна быть применена процедура коллективного сокращения. Однако стратегические планы компании предусматривают развитие, а значит, штат сотрудников должен увеличиваться.

В то же время все остальные упомянутые нарушения трудовых прав, по словам Даце Кавасы, соответствуют действительности. По поводу экипажей арендованных самолетов, работающих на Lufthansa, она отметила, что этот вопрос рассматривается в Швейцарии, в кантоне Цюрих, в рамках двухлетнего административного процесса. Цюрихская администрация оценивает, является ли это командировкой сотрудников или сдачей их в аренду, что в Швейцарии запрещено. Для расчёта зарплат там используется специальный калькулятор, учитывающий стаж, и зарплаты бортпроводников должны увеличиваться в соответствии с этим.

По словам Кавасы, достижением профсоюза стало то, что с декабря 2022 года все пилоты airBaltic стали штатными сотрудниками компании. Ранее их трудовые отношения оформлялись по иной схеме, из-за чего их зарплаты, включая дивиденды, были в 5–7 раз ниже.

— Если бы airBaltic зарегистрировала филиал в Германии, где минимальная зарплата чуть ниже 1400 евро, то начальная зарплата бортпроводника в Латвии составляет всего 1200 евро. А зарплаты пилотов в Германии были бы просто невозможны для компании, — заключила Даце Каваса.

Альтернативные пути к решению

Руководитель профсоюза рассказала, что генеральный директор компании Мартин Гаусс избегает встреч с сотрудниками, так как закон этого не требует. Хотя пилоты и бортпроводники составляют 48% штата компании, для руководства это не является стратегическим вопросом.

В декабре проводился опрос сотрудников, в котором их спросили об изменении трудового договора. Чтобы получить прибавку в 50–100 евро, им предлагалось отказаться от ряда норм коллективного договора. Также, если сотрудники с маленькими детьми откажутся работать в ночные смены, им угрожают вынужденным простоем.

По словам Кавасы, идея возможной забастовки возникла во время опроса, когда большинство сотрудников выразили готовность к протесту. Однако это пока не означает, что начата процедура забастовки. Решение о дальнейших действиях будет принято на общем собрании членов профсоюза, которое может состояться в марте. 21 января сотрудникам удалось встретиться с Мартином Гауссом, и до 28 февраля компании было предложено достичь договорённости.

Критическая черта еще не достигнута, возможны компромиссы

Председатель правления Федерации профсоюзов авиации Латвии Аушра Страуме в ответе изданию Neatkarīgā отметила, что Латвийский авиационный профсоюз (LAA) не входит в состав Федерации профсоюзов авиации Латвии (LAAF), поэтому она не может высказываться от их имени.

«Если LAA и его члены пришли к выводу, что достигнута какая-то критическая черта и настало время для забастовки, я не буду это оспаривать. Могу лишь указать, что ни в одном из профсоюзов (Латвийский профсоюз пилотов гражданской авиации (LCAPA) и Латвийский профсоюз авиационных работников (LADA)), которые я представляю и члены которых являются сотрудниками airBaltic, в настоящее время не планируется организовывать или участвовать в забастовке», — говорится в ответе А. Страуме.

При этом она признала, что существует ряд вопросов, требующих решения. Некоторые из них уже успешно урегулированы, а с другими возникают сложности, но Страуме не считает, что достигнута критическая черта, требующая принятия решения о забастовке сотрудников.

«На мой взгляд, для улучшения ситуации необходимо больше прозрачности, своевременного предоставления информации, а также интерес и вовлечённость высшего руководства компании в решение существующих проблемных вопросов.

Я считаю, что неправильно перекладывать всю нагрузку только на плечи среднего управленческого звена. Это значительно замедляет ход процессов и вызывает ненужные недоразумения. Коммуникация и консультации с представителями профсоюзов ведутся, но иногда они происходят с запозданием, что снижает их эффективность. Это, конечно, вызывает недовольство среди сотрудников и представителей профсоюзов.

Важно не только быть услышанными, но и добиться понимания. Я убеждена, что разумные компромиссы возможны, за исключением таких областей, как безопасность полётов и соблюдение прав человека. Эти две критически важные области не терпят промедления в принятии правильных решений», — подчеркнула Страуме.