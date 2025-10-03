Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зарплаты латвийцев растут: на что их хватает?

© LETA 3 октября, 2025 11:05

Новости Латвии 0 комментариев

Во втором квартале этого года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии (до уплаты налогов) составила 1808 евро. Средняя зарплата в частном секторе составляла 1781 евро, а в государственном секторе она была выше - 1886 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Как в реальной жизни, так и в различных дискуссиях средняя зарплата оценивается по-разному - одни утверждают, что она крайне низкая, учитывая, сколько денег в месяц требуется на питание, жильё, транспорт и другие неотложные расходы, другие же говорят о том, что зарплата многих работников выше средней.

По данным ЦСУ, во втором квартале 2025 года средняя заработная плата была относительно высокой в финансовом и страховом секторе - 3052 евро, в секторе информационных и коммуникационных технологий - 2804 евро, в энергетике - 2389 евро, в секторе профессиональных, научных и технических услуг - 2270 евро, в государственном управлении - 2104 евро, в секторе водоснабжения и управления отходами - 1934 евро, в добывающей промышленности - 1899 евро, в здравоохранении и социальном обеспечении - 1831 евро.

Напротив, самая низкая средняя заработная плата были в гостиничном бизнесе и общественном питании - 1219 евро. В региональном разрезе самая высокая средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года была в Рижском регионе - 1980 евро, а самая низкая в Латгале - 1317 евро.

Разница в средней заработной плате между Ригой и Латгальским регионом довольно велика - целых 33,5%, отмечает ЦСУ.

В ближайшем будущем "тенденции роста заработной платы сохранятся. Экономика продолжит восстанавливаться, а рынок труда разогреется".

Скорее всего, в этом году рост заработной платы останется чуть выше 8%, а в следующем году составит 7-7,5%, поскольку более ощутимым будет влияние политики правительства по ограничению расходов", - считает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

Прогнозируется, что директива Европейского парламента и Совета, касающаяся условий применения заработной платы и её прозрачности на всей территории ЕС, вскоре станет актуальной и на латвийском рынке труда.

"Эта директива предусматривает существенные изменения в применении принципа равной оплаты труда в государствах-членах ЕС. Одним из важнейших шагов в реализации нового регламента является четкое определение критериев оценки труда и создание справедливой системы оплаты труда, которая предотвращает риски дискриминации и обеспечивает равную оплату труда мужчин и женщин за равноценный труд", - сказали в Министерстве благосостояния.

(Diena)

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

