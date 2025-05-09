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Зарплаты как в Европе, а работа как…. где? Pietiek о желании министров «жить как там»

Редакция PRESS 9 мая, 2025 11:40

Латышские СМИ 0 комментариев

«В политическом пространстве Латвии часто слышен аргумент: «В развитых странах министры зарабатывают больше — нам это тоже положено». Это сравнение приводится как аксиома, как бесспорное оправдание требований о повышении заработной платы. Однако эта риторика является избирательной, сознательно игнорируя те элементы, которые действительно делают эти страны развитыми – ответственность, прозрачность, общественное доверие и результаты, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

В 2024 году в Латвии было утверждено существенное повышение заработной платы высших должностных лиц государства, в том числе министров. В то время общество испытывало экономическое давление, инфляцию и снижение реальных доходов. Политики обосновали это примерами стран Северной Европы, зачастую умалчивая о том, что в этих странах существуют строгие механизмы оценки результатов и подотчетности, а также высокий уровень общественного контроля.

Финляндия, которую так часто приводят в пример, также является страной, где политики во время кризиса воздерживаются от повышения заработной платы. В 2023 году правительство Финляндии приняло решение о воздержании от повышения заработной платы и одновременно снизило некоторые налоги, стимулируя общество и экономику. В Латвии этот опыт даже не обсуждается, не говоря уж о практическом применении.

В Эстонии, напротив, отчеты о работе правительства доступны общественности. Министерства регулярно и структурированно отчитываются перед общественностью. Между тем в Латвии аудиты Государственной контрольной палаты часто выявляют недостатки в управлении, но за ними редко следует какая-либо ответственность.

Общество не возражает против справедливого вознаграждения. Однако вопрос заключается в том, предоставляют ли политики и чиновники обществу соответствующую ценность. В демократии власть не является привилегией – это возложенная ответственность. Если повышаются зарплаты, это должно сопровождаться конкретными результатами, прозрачностью и механизмами контроля.

Оплата труда должна основывавться на результатах. Качество работы министерств должно быть четко определено и измеримо. Повышение заработной платы должно быть связано с конкретными, измеримыми результатами.

Каждый министр должен ежеквартально публиковать отчет о проделанной работе, как это делается в Эстонии.

Заработная плата должна соответствовать экономической реальности. В условиях финансовых проблем государства или трудностей общества нет оснований для повышения заработной платы. Солидарность должна быть реальной, а не только на словах.

Латвийская общественность должна перестать быть пассивным наблюдателем и стать ответственным партнером в управлении.

Развитая страна – это не та, где политики много зарабатывают. Это страна, где политики служат народу ответственно, качественно и честно. Если мы хотим, чтобы Латвия стала похожей на Финляндию или Норвегию, то в первую очередь необходимо привести в соответствие этику управления, а не только заработную плату. В противном случае ссылки на «развитые страны» станут пустыми словами – риторическим флагом, который поднимают только тогда, когда это выгодно тем, кто находится у власти".

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