Зарплата от 1400 евро на руки: объявлен набор в Военно-морской флот Латвии

Заявление можно подать в Лиепае или Риге. Как сообщили в Объединенном штабе НВС, после завершения отбора новобранцы в апреле начнут базовую военную подготовку в Лиепае.

Профессиональная служба на флоте проходит как на кораблях, так и на берегу. Сервис предоставляет возможность освоить новые навыки, предлагая бесплатное обучение, адаптированное к конкретной должности и профессиональному росту.

Служба на борту судна дает возможность стать моряком, механиком или штурманом и в конечном итоге управлять судном. Обучение проводится во время службы с использованием современных систем и оборудования.

Операторы судового электронного оборудования выполняют техническое обслуживание и контроль двигателей, генераторов, электрических и пневматических систем, а также обеспечивают эксплуатацию судов и дополнительно приобретают навыки судоводителя и спасателя.

Специалисты по навигации отвечают за поддержание радиосвязи и управление судном с использованием современных средств связи и навигационных систем.

Операторы вооружения управляют вооружением корабля, обеспечивая защиту корабля как на море, так и на берегу, следят за техническим состоянием вооружения, осуществляют его техническое обслуживание, а также выполняют другие обязанности по обеспечению безопасности корабля.

Специалисты по минной войне обеспечивают планирование и выполнение боевых задач кораблей, проведение операций по поиску морских мин и обеспечение физической безопасности корабля в море.

Водолазы выполняют операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов совместно с другими подразделениями как на море, так и на суше. Водолазы изучают специальные методы погружения и спасания, необходимые для выполнения задачи.

Специалисты по морскому наблюдению используют современные технологии для обнаружения и мониторинга целей, предоставляя точную информацию о морской обстановке.

Сделать карьеру на флоте можно не только по техническим специальностям, но и по таким специальностям, как повар, медик или специалист по информационным технологиям.

Чтобы подать заявку на профессиональную службу в Военно-морских силах, вы должны быть гражданином Латвии в возрасте от 18 до 43 лет со средним или высшим образованием. Предыдущий морской опыт не требуется, но любые навыки будут оценены.

Военно-морской флот предлагает зарплату от 1400 евро в месяц после уплаты налогов, а также дополнительные надбавки за службу на военных кораблях в море.