Задержанных граждан Латвии подозревают в совершении терактов в Европе

По информации прокуратуры Литвы, ведется досудебное расследование особо тяжких преступлений — деятельности организованной террористической группы и террористических актов.

Установлено, что 19 июля прошлого года гражданин Литвы А.Ш., 1973 года рождения, действуя совместно с сообщниками, через международные службы доставки DHL и DPD отправил из Вильнюса в страны Европы четыре партии груза с самодельными взрывными устройствами. Ранее СМИ сообщали, что имя этого гражданина Литвы – Александр Шуранов.

Две из этих партий были отправлены в Великобританию грузовыми самолетами DHL, а две другие — в Польшу грузовиками DPD.

По информации прокуратуры, в ходе предварительного расследования установлено, что преступления были организованы и координировались гражданами России, связанными с российскими военными спецслужбами.

Некоторые из координаторов по борьбе с преступностью также напрямую связаны с террористическим актом, произошедшим в Вильнюсе в мае 2024 года, когда был подожжен магазин Ikea.

Это гражданин Украины Данило Хромов, 1988 года рождения, который также использует персональные данные гражданина России Ярослава Михайлова, и Томс Довганс Стабачинскис, 1971 года рождения, имеющий двойное гражданство Литвы и России, говорится в заявлении литовской прокуратуры.

В настоящее время обвинения в организации и совершении уголовных преступлений предъявлены 15 лицам. Среди обвиняемых – граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Трое из них находятся в международном розыске.

По информации литовских правоохранительных органов, в ходе расследования выяснилось, что часть взрывных устройств, спрятанных в упаковках, сработала.

20 июля 2024 года в аэропорту Лейпцига в Германии, непосредственно перед погрузкой груза на грузовой самолет DHL, следовавший из Вильнюса в Великобританию, сработало взрывное устройство, которое было приведено в действие заранее запрограммированным электронным таймером и воспламенилось.

На следующий день вторая посылка взорвалась и загорелась в грузовике DPD, следовавшем через Польшу, а 22 июля третья посылка загорелась на складе DHL в Бирмингеме, Великобритания.

Четвертая партия груза, которая перевозилась по территории Польши в грузовике DPD, не воспламенилась, поскольку техническая неисправность предотвратила детонацию.

«В ходе расследования установлено, что заряды самодельных взрывных устройств высокой мощности воспламенения управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных (вибрационных) накладках, а в тюбиках с гигиеническими и косметическими средствами содержались дополнительные смеси горючих веществ, предназначенные для усиления эффекта воспламенения. Для создания взрывного эффекта использовался промышленный и военный материал – термит, обладающий чрезвычайно высокой температурой горения», – сообщают литовские правоохранительные органы.

Утверждается, что для выполнения определённых заданий использовались и другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии и Украины. Для этого их разыскивали через знакомых и на платформе Telegram, предлагая вознаграждение, которое выплачивалось в криптовалюте.

В ходе досудебного расследования было проведено более 30 обысков в Литве, Польше, Латвии и Эстонии.

В ходе расследования из незаконного оборота изъяты спрятанные в канистрах и подготовленные к применению взрывчатые вещества, а также детонаторы.

Некоторые из обнаруженных зарядов взрывчатых веществ были изготовлены таким образом, чтобы взрывная опасность была сильнее в определённом направлении. Для изготовления зарядов использовался гексоген. Общая мощность изъятых из незаконного оборота зарядов взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте составляет более шести килограммов.