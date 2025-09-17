Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге в результате ДТП пострадали два сотрудника полиции

В среду в Риге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое сотрудников полиции, которые ехали на вызов, сообщили в Государственной полиции (ГП, VP).

Около 14:45 на перекрестке улиц Густава Земгала и Дзелзавас произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Volkswagen Transporter с наклейкой VP и автомобилем Toyota Yaris.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, автомобиль VP с включенными звуковыми и световыми сигналами выехал на вызов.

В результате аварии пострадали три человека — двое полицейских и водитель Toyota Yaris, все они доставлены в медицинское учреждение.

Продолжается расследование точных обстоятельств аварии.

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

