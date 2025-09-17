В Риге в результате ДТП пострадали два сотрудника полиции

Около 14:45 на перекрестке улиц Густава Земгала и Дзелзавас произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Volkswagen Transporter с наклейкой VP и автомобилем Toyota Yaris.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, автомобиль VP с включенными звуковыми и световыми сигналами выехал на вызов.

В результате аварии пострадали три человека — двое полицейских и водитель Toyota Yaris, все они доставлены в медицинское учреждение.

Продолжается расследование точных обстоятельств аварии.